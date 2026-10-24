Agencias

Dos sismos de magnitud 3,7 y 3,5 se registran frente a la costa de Ecuador y en Amazonía

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Quito, 24 oct (EFE).- Un sismo de magnitud 3,7 se registró este sábado frente a las costas de Ecuador, y otro de 3,5 en la Amazonía, sin que hasta el momento se haya informado de víctimas o daños materiales por sus repercusiones.

Según el Instituto Geofísico de la Escuela Politécnica Nacional, el sismo de 3,7 ocurrió a las 06:30 hora local (11:30 GMT), a una profundidad de 192 kilómetros y a 19,18 kilómetros de la ciudad de Puyo, en la provincia amazónica de Pastaza.

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Algo más de tres horas después se registró el sismo de magnitud 3,5, frente a las costas de Ecuador, a una profundidad de 28 kilómetros y a 48,59 kilómetros de la ciudad de Salinas, situada en la provincia de Santa Elena.

Ecuador se encuentra en el Cinturón o Anillo de Fuego del Pacífico, que concentra algunas de las zonas de subducción más importantes del mundo y es escenario de una fuerte actividad sísmica.

Además de Ecuador, el Cinturón, que tiene forma de herradura, comprende a una gran cantidad de países tales como Chile, Argentina, Bolivia, Perú, Colombia, Panamá, Costa Rica, Nicaragua, El Salvador, Honduras, Guatemala, México, Estados Unidos y Canadá. EFE

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