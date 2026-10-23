Vance se intensifica a huracán categoría 1 y provoca lluvias al sur de México

Guardar

Ciudad de México, 23 oct (EFE).- La tormenta tropical Vance se intensificó este viernes a huracán categoría 1, mientras su circulación refuerza la probabilidad de chubascos y lluvias puntuales fuertes, vientos fuertes y oleaje elevado en costas del sur de México.

En su más reciente aviso, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), precisó que a las 03:00 hora local (09.00 GMT), el meteoro se ubicaba a 719 kilómetros al sur-suroeste de Acapulco, Guerrero, y a 930 kilómetros al sur-sureste de Manzanillo, Colima.

PUBLICIDAD

Vance se desplazaba hacia el nor-noroeste a 9 kilómetros por hora y presentaba vientos sostenidos de 140 kilómetros por hora y rachas de 165 kilómetros por hora.

El huracán provocará lluvias puntuales, de entre 25 y 50 milímetros en el centro y suroeste de Michoacán y en la costa de Guerrero, además de chubascos, de 5 a 25 milímetros en Oaxaca.

Asimismo, se esperan vientos de 10 a 20 kilómetros por hora, con rachas de 30 a 50 kilómetros con hora, además de oleaje de hasta 3 metros de altura en la costa de Guerrero.

Ante esta situación las autoridades pidieron a la población en general, ubicada en las zonas de los estados afectados por Vance, a extremar precauciones y atender las recomendaciones emitidas por las autoridades.

Vance se formó el miércoles al sur de Guerrero y, según el pronóstico difundido entonces, podría alcanzar la categoría 3 durante el sábado, aunque su trayectoria prevista lo mantendría sobre el mar, sin tocar tierra mexicana.

Guerrero ha registrado impactos de huracanes intensos en años recientes, como en octubre de 2023, cuando Otis tocó tierra en las inmediaciones de Acapulco como categoría 5, la más alta escala, con vientos sostenidos de 270 kilómetros por hora.

El 23 de septiembre de 2024, John ingresó al sur-suroeste de Marquelia, también en Guerrero, como huracán de categoría 3, con vientos sostenidos de 195 kilómetros por hora.

La temporada de ciclones tropicales en el Pacífico mexicano comenzó el pasado 15 de mayo y se extenderá oficialmente hasta el 30 de noviembre.

Según el balance de la Comisión Nacional del Agua (Conagua), el Pacífico acumula 20 ciclones: 10 tormentas tropicales, dos huracanes de categorías 1 o 2 y ocho de categorías 3 a 5.

Los ocho huracanes mayores, incluido el último, Trudy, superan los cinco previstos por las autoridades, aunque el total permanece dentro del pronóstico de entre 18 y 21 ciclones. EFE