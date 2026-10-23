Ultraderecha israelí reclama desmantelar la Autoridad Palestina tras el ataque de Hebrón

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Jerusalén, 23 oct (EFE).- Los ministros israelíes de ultraderecha y colonos Bezalel Smotrich e Itamar Ben Gvir reclamaron este viernes desmantelar la Autoridad Nacional Palestina (ANP) y ampliar las operaciones militares en Cisjordania ocupada tras el ataque a tiros cerca de Hebrón que dejó dos soldados israelíes muertos.

"Es imposible evitar una campaña militar integral en Judea y Samaria para desmantelar a la Autoridad Palestina, incautar armas y eliminar a los militantes terroristas", escribió en X Smotrich, titular de la cartera de Finanzas y dirigente del partido Sionismo Religioso.

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El ministro justificó la propuesta como una forma de impedir la creación de un Estado palestino y sostuvo que la operación deberá llevarse a cabo cuando las prioridades militares de Israel en Gaza, el Líbano e Irán lo permitan.

Por su parte, Ben Gvir, ministro de Seguridad Nacional y líder de Otzma Yehudit (Poder Judío), pidió también desmantelar la ANP y restringir la circulación de los palestinos en Cisjordania.

"La libertad de movimiento de los residentes (palestinos) bajo la Autoridad Palestina es menos importante que nuestro derecho a la vida", afirmó en un videomensaje publicado en sus canales.

Las declaraciones se producen después de que el primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, anunciara una operación militar de gran escala en Cisjordania, con evacuaciones forzosas de residentes de barrios palestinos, registros casa por casa y destrucción de infraestructuras que Israel considera terroristas.

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Netanyahu también anunció el cierre de Hebrón y de la localidad vecina de Yalyilia, y afirmó que estudia extender ese modelo de actuación a otras ciudades.

El ataque tuvo lugar en el cruce de Judea, cerca de Hebrón. Según una fuente militar israelí consultada por EFE, los atacantes, abatidos durante el enfrentamiento con el Ejército, llegaron armados con un fusil M16 y una pistola y abrieron fuego contra varios soldados. Dos de ellos perdieron la vida, y tres más resultaron heridos en el tiroteo.

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El movimiento islamista Hamás celebró el ataque, aunque no se lo atribuyó, y llamó a los palestinos armados a intensificar los ataques contra soldados y colonos israelíes.

El anuncio de la operación coincide con la recta final de la campaña para las elecciones nacionales israelíes programadas el próximo martes y se produce en medio de acusaciones de la oposición sobre el uso político de la seguridad.

El jueves, el dirigente opositor Gadi Eisenkot acusó al ministro israelí de Defensa, Israel Katz, de desviar responsabilidades políticas al advertir de posibles ataques iraníes durante la jornada electoral. Otros líderes de la oposición israelí, como Yair Lapid y Yair Golán, también cuestionaron las declaraciones del Gobierno y alertaron de posibles operaciones militares con fines electorales. EFE

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