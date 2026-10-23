Los tiroteos mortales a las afueras de París se investigan como acto de terrorismo racista

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(actualiza con la reacción de Macron)

París, 23 oct (EFE).- La Fiscalía Antiterrorista se ha hecho cargo de la investigación relativa a los tiroteos que tuvieron lugar este viernes a una treintena de kilómetros de París, en los que una persona murió y cuatro resultaron heridas graves, y trabaja con la hipótesis de un móvil racista.

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El ministro del Interior, Laurent Nuñez, quese trasladará al lugar de los hechos, indicó que en total se produjeron tres tiroteos en las ciudades de Trappes y La Verrière, situadas al suroeste de la capital francesa, perpetrados por un individuo desde un vehículo.

En una conferencia de prensa, agregó que el autor de los hechos, que fue arrestado, utilizó un arma automática.

Medios locales indicaron que el fallecido es un ciudadano de 26 años.

La Fiscalía Nacional Antiterrorista (PNAT) precisó en un comunicado que ha abierto una investigación por asesinato e intento de asesinato contra personas por pertenecer de forma "real o supuesta a una raza, etnia, nación o religión".

Los otros cargos son tenencia de armas y asociación de malhechores terroristas para la preparación de crímenes contra personas.

La Subdirección Antiterrorista de la Policía (SDAT) será la encargada de dirigir las pesquisas en coordinación con los servicios de información, agregó la PNAT.

El presidente francés, Emmanuel Macron, expresó su "profunda emoción" por este ataque y envió sus condolencias a las víctimas, sus familias y a todos los habitantes del departamento de Yvelines, donde tuvieron lugar los hechos.

"Ante este drama terrible, la nación está junto a ellos", dijo el presidente en redes sociales, donde agradeció a las fuerzas del orden la diligencia con la que arrestaron al autor.

Los hechos ocurrieron hacia las 10:30 horas (8:30 GMT), cuando el autor de los ataques disparó en tres ocasiones ráfagas de tiros contra personas que estaban en la calle.

El alcalde de la localidad de La Verrière, Nicolas Dainville, explicó en el canal BFMTV que en su municipio resultaron heridas tres personas, entre las cuales hay una niña de 12 años que recibió ocho impactos de bala, y cuyo estado se había logrado estabilizar.

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Los otros dos heridos en La Verrière son dos hombres de 29 y 49 años, que fueron trasladados a dos grandes hospitales de la región de París, indicó Dainville.

También contó que el detenido en Coignières, otra localidad próxima, es un hombre que ha sido identificado como Kevin, es originario de Saint Cyr, ciudad del mismo departamento, y tiene 39 años, según los medios franceses. Las fuerzas del orden están verificando si tenía antecedentes.

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"Ha disparado al azar y quería hacer una carnicería", declaró, también en BFMTV, el alcalde de Trappes, Ali Rabeh, quien precisó que el fallecido y al menos otro de los heridos, que se encuentra en estado muy grave, pertenecen a minorías raciales. EFE