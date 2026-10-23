Colombia extiende el plazo para pagar 3.272 millones de dólares de su deuda pública

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Bogotá, 23 oct (EFE).- El Gobierno de Colombia anunció este viernes un acuerdo para reperfilar parte de su deuda pública y evitar pagar a acreedores 10,3 billones de pesos (unos 3.272 millones de dólares) entre este y el próximo año.

Se trata de la segunda operación de este tipo en un mes, según el Ministerio de Hacienda, que detalló en un comunicado que el programa de reperfilamiento de vencimientos por intercambio de títulos de tesorería (TES) busca reducir amortizaciones por 1,5 billones de pesos (unos 476,7 millones de dólares) en 2026 y 8,8 billones de pesos (unos 2.796 millones de dólares) en 2027.

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Al reperfilar su deuda, el Gobierno cambia los plazos y las condiciones de esta de manera voluntaria para postergar o aliviar los vencimientos más cercanos, en esta caso los de 2026 y 2027.

El Gobierno deberá devolver no sólo estos 10,3 billones de pesos, sino que además tendrá que pagar 467.000 millones de pesos (148,4 millones de dólares) extra a los acreedores que aceptaron el canje, lo que equivale a un 4,5 % del monto total de la operación.

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El programa estuvo compuesto por un tramo competitivo, que tuvo solicitudes por 7,5 billones de pesos (unos 2.383 millones de dólares) por parte de los 'creadores de mercados', es decir los trece principales bancos privados del país.

También tuvo otro tramo por 4,1 billones de pesos (unos 1.302 millones de dólares), en el que creadores de mercado solicitaron sin competir por el precio ni fijar tasas.

"Agradecemos a las 13 instituciones del programa de creadores de mercado por su activa participación en el plan de reperfilamiento y a los inversionistas locales y extranjeros por su confianza en el mercado de capitales colombiano", explicó el ministro de Hacienda, Miguel Gómez, citado en el comunicado.

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Con esta operación, la vida media de la deuda interna colombiana, representada en títulos de tesorería, se incrementó en 0,07 años, pasando de 10,14 a 10,21.

El primer reperfilamiento de la deuda del Gobierno del presidente Abelardo de la Espriella se anunció el 2 de octubre, que afectó al pago a acreedores de 19,8 billones de pesos entre 2026 y 2027.

En total este programa ha logrado mitigar el riesgo de financiamiento en 30,1 billones de pesos (unos 9.565 millones de dólares), reduciendo en un 50 % los vencimientos de 2026 y en un 19 % los vencimientos de 2027, según el Ministerio de Hacienda.

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El déficit fiscal en 2025 fue del 6,4 % del producto interno bruto (PIB), cerca del máximo de los últimos años (sin contar los ejercicios durante la pandemia de la Covid-19): el 6,7 % en 2024.

El Banco de la República advirtió recientemente que, sin medidas correctivas, el déficit de este año se podría elevar hasta el 7,4 % y alcanzar el 9,4 % en 2027.

La reconstrucción tras el gran terremoto del pasado 10 de agosto -que puede suponer entre 9.500 y 14.000 millones de dólares, según distintas estimaciones- va a estrechar aún más el margen fiscal del Gobierno.

Por su parte, la deuda pública podría cerrar el ejercicio por encima del 66 % del PIB, según el Banco de la República. EFE