Barbón ve "lamentable" la campaña de IA del PP y reprocha a los 'populares' que no condenen los insultos de Milei

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El presidente del Principado de Asturias, el socialista Adrián Barbón, ha lamentado este viernes que el PP emplee herramientas como la inteligencia artificial para hacer "contracampaña" al PSOE de cara a las elecciones generales del 29 de noviembre, y ha afeado a los 'populares' que sigan esta estrategia en vez de condenar los insultos del presidente de la República Argentina, Javier Milei, al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez. En unas declaraciones a los medios en el Hotel de la Reconquista, donde este viernes se desarrollarán las audiencias de la Familia Real en el marco de los Premios Princesa de Asturias de 2026, Barbón ha asegurado que los vídeos difundidos por el Partido Popular generados mediante inteligencia artificial son "lamentables". "Me parece muy triste que haya que recurrir a la IA para hacer una contracampaña" e "intentar engañar a la gente", en lugar de elaborar una campaña "en positivo" como a su juicio hace el PSOE.

El presidente ha lamentado también que el PP no haya condenado los insultos de Milei a Pedro Sánchez. Esperaba de la formación 'popular' "una condena rotunda" a los insultos a Sánchez, porque "no se puede aceptar como normal" que un jefe de Estado extranjero insulte al presidente de otro país. "Hay que condenarlo, igual que hay que condenar cualquier violencia política", ha aseverado.

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En este sentido ha condenado los altercados ocurridos en Avilés este miércoles durante el mitin del presidente de Vox, Santiago Abascal, en Avilés. "Cualquier partido tiene derecho a hacer sus mítines", ha defendido, asegurando que la violencia política y la violencia en el ámbito electoral "no se puede admitir en ningún caso".

Barbón ha reflexionado acerca del clima político en España y lo ha contrapuesto al que se vive en Argentina y Uruguay tras su visita a ambos países hace unas semanas. Ha asegurado que le "encantaría que la política española en el debate público se parezca más al debate público en Uruguay". No tanto, ha dicho, a la política en Argentina, donde el presidente no se habla con la vicepresidenta de la República. A Milei le ha reprochado que haya venido a España a "insultar" a Pedro Sánchez en lugar de felicitar a Leo Messi por recibir el Premio Princesa de Asturias de los Deportes.

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Asimismo, Barbón ha lamentado la actitud del expresidente del Gobierno Felipe González tras manifestar que votará en blanco en los próximos comicios. El dirigente asturiano ha afirmado sentir un "profundo respeto" por los líderes históricos del PSOE, pero ha reconocido que le resulta "triste" escuchar esa postura por parte de quien sufrió en su día campañas de desprestigio.

LA VIVIENDA, EJE ELECTORAL

De cara a las elecciones del 29 de noviembre, Barbón ha asegurado que ve al partido y a su militancia muy "animados". "Hace tiempo que no veía el partido tan animado", ha enfatizado, asegurando que "hay una activación enorme". Así, ha indicado que si bien hace tres meses parecía que se daba "todo por perdido" la actitud ha cambiado. "LA gente está con una gana de elecciones enorme", ha asegurado.

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En esta campaña, ha indicado que el eje central será la vivienda. "Pocas elecciones van a ser sobre un tema que podemos tocar todos", ha indicado, asegurando que en estos comicios se definirá si la vivienda es un derecho o un negocio con el que especular.