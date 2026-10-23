Agencias

Al menos seis muertos y cerca de 30 heridos en un tiroteo en una iglesia en el centro de Jordania

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Las autoridades de Jordania han denunciado este viernes un "atentado" en una iglesia de la provincia de Karak, en el centro-sur del país, que se ha saldado con al menos seis muertos y 28 heridos.

La Dirección de Seguridad Pública (DSP) ha anunciado lo que es hasta el momento un balance preliminar de un suceso que ha catalogado de "atentado" y que ha tenido lugar durante un funeral que se estaba celebrando en la iglesia de Hamoud, en la citada provincia.

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En declaraciones recogidas por la cadena de televisión Jordan TV, un portavoz de la DSP ha expresado sus condolencias a los familiares de las víctimas y deseado una pronta recuperación a los heridos. Además, ha asegurado que ya se está investigando y "a buen ritmo" el suceso.

Horas antes, el portavoz del organismo había relatado que "hombres armados no identificados abrieron fuego dentro de una iglesia en la gobernación de Karak, causando varios muertos y heridos", y ha señalado que las fuerzas de seguridad están buscando a los responsables del ataque.

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"Las fuerzas de seguridad en el terreno siguen investigando un incidente de disparos en la provincia de Karak", ha añadido, por su parte, el ministro de Comunicaciones, Mohamed Momani, quien ha asegurado que "se emitirán declaraciones con la información una vez que se verifique".

El también portavoz del Gobierno ha informado de que el primer ministro de Jordania, Yafar Hassan, presidirá durante la jornada una reunión del consejo de seguridad en la gobernación de Karak, a la que se prevé que asista el resto de su gabinete, para "dar seguimiento al trabajo de todos los organismos involucrados para hacer frente al atroz crimen terrorista".

Testigos de lo ocurrido han apuntado a la agencia de noticias Ammon que al menos diez personas han resultado heridas durante el tiroteo y que tanto los fallecidos como los heridos han sido trasladados al Hospital Militar Príncipe Ali.

Las mismas fuentes hablan de dos tiradores que abrieron fuego durante cinco minutos, primero contra quienes se encontraban fuera de la iglesia y luego hacia el interior, antes de salir huyendo.

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