Agencias

Al menos ocho presos muertos y diez heridos en dos motines en cárceles de Ecuador

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Quito, 22 oct (EFE).- Al menos ocho presos muertos y diez personas heridas dejaron este jueves sendos ataques registrados en dos de las principales cárceles de Ecuador, lo que rompe con un extendido periodo sin matanzas en las prisiones ecuatorianas tras las intervenciones carcelarias realizadas por el Gobierno del presidente ecuatoriano, Daniel Noboa.

Los hechos ocurrieron en la cárcel de El Inca, de Quito, y en la prisión de Latacunga, una de las más grandes del país, según reportó el Servicio Nacional de Atención Integral a Personas Privadas de Libertad (SNAI), la oficina del Gobierno encargada de gestionar las cárceles del país andino.

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En la cárcel de El Inca se registraron cuatro presos fallecidos, mientras que en la prisión de Latacunga hubo otros cuatro reclusos muertos, además de diez heridos que reciben asistencia médica, entre los cuales el SNAI no detalló si entre ellos hay agentes penitenciarios. EFE

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