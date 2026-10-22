Level cancela los vuelos entre Barcelona y Miami y Nueva York (EE.UU.) entre enero y marzo

28/10/2025 Un avión de Level ECONOMIA LEVEL

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Level ha anunciado la cancelación de las rutas entre el Aeropuerto de Barcelona y las ciudades de Miami y Nueva York (Estados Unidos) entre enero y marzo, han explicado fuentes de la aerolínea a Europa Press este jueves y ha avanzado 'El Economista'.

En concreto, los vuelos hacia Nueva York no se harán entre el 19 de enero y el 15 de marzo, mientras que la ruta con Miami no se realizará entre el 21 de enero y el 28 de marzo.

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Fuentes de la compañía han explicado que es un "proceso habitual de revisión de la red" y que se han hecho ajustes en determinadas rutas y periodos para adaptar la operativa a la demanda.

Han añadido que se ha informado a los viajeros afectados y que se han ofrecido varias alternativas para adaptarse a sus necesidades.

Entre las alternativas están el reembolso íntegro del billete, un bono para futuros viajes o la reubicación en vuelos operados por otras compañías.