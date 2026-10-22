Agencias

Level cancela los vuelos entre Barcelona y Miami y Nueva York (EE.UU.) entre enero y marzo

28/10/2025 Un avión de Level ECONOMIA LEVEL
28/10/2025 Un avión de Level ECONOMIA LEVEL
Guardar

Level ha anunciado la cancelación de las rutas entre el Aeropuerto de Barcelona y las ciudades de Miami y Nueva York (Estados Unidos) entre enero y marzo, han explicado fuentes de la aerolínea a Europa Press este jueves y ha avanzado 'El Economista'.

En concreto, los vuelos hacia Nueva York no se harán entre el 19 de enero y el 15 de marzo, mientras que la ruta con Miami no se realizará entre el 21 de enero y el 28 de marzo.

PUBLICIDAD

Fuentes de la compañía han explicado que es un "proceso habitual de revisión de la red" y que se han hecho ajustes en determinadas rutas y periodos para adaptar la operativa a la demanda.

Han añadido que se ha informado a los viajeros afectados y que se han ofrecido varias alternativas para adaptarse a sus necesidades.

Entre las alternativas están el reembolso íntegro del billete, un bono para futuros viajes o la reubicación en vuelos operados por otras compañías.

Temas Relacionados

EuropaPress

Últimas Noticias

Investigada una ONG en Ceuta por presuntamente incitar a migrantes a atacar a las fuerzas de seguridad

Investigada una ONG en Ceuta por presuntamente incitar a migrantes a atacar a las fuerzas de seguridad

El COE entregará los III Premios de Sostenibilidad en el VI Congreso de Sostenibilidad

El COE entregará los III Premios de Sostenibilidad en el VI Congreso de Sostenibilidad

Yulen Pereira se posiciona con Omar Montes y sentencia a Anabel Pantoja

Yulen Pereira se posiciona con Omar Montes y sentencia a Anabel Pantoja

Los Javis atribuyen el éxito de 'La bola negra' a la libertad con la que la dirigieron

Infobae

El gas de Alaska, una apuesta de décadas se cuela en la batalla por el Senado en EE.UU.

Infobae