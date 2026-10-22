La Fiscalía de El Salvador pide cadena perpetua para 564 líderes de la pandilla Barrio 18

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San Salvador, 22 oct (EFE).- La Fiscalía General de El Salvador pidió a una corte contra el crimen organizado la cadena perpetua para un grupo de al menos 564 cabecillas de la pandilla Barrio 18, entre ellos "líderes históricos" de las facciones Sureños y Revolucionarios, por más de 14.400 delitos, informó este jueves el Órgano Judicial.

La causa se desarrollaría en la modalidad de procesos masivos y fue llevada ante un tribunal de San Salvador por delitos perpetrados entre 2012 y 2026.

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La Asamblea Legislativa, dominada por el partido gobernante Nuevas Ideas (NI), ha dado luz verde a reformas penales, a solicitud del Gobierno del presidente Nayib Bukele, para juzgar en juicios masivos a detenidos en el contexto de un régimen de excepción vigente desde marzo de 2022.

Activistas han criticado que estos juicios colectivos impiden el acceso a una defensa justa.

Entre los delitos atribuidos a los más de 500 procesados se encuentran "rebelión, pertenencia a la estructura criminal, homicidio agravado, extorsión agravada, tráfico ilícito y actos de terrorismo".

El Órgano Judicial indicó que los imputados "son identificados como pilares históricos, nacionales y de tribu (grupo de células) de la pandilla 18, quienes han administrado las finanzas, ordenado homicidios a escala nacional y controlado la estructura criminal".

Entre "los cabecillas históricos" acusados figuran César Daniel Renderos Díaz, alias Muerto de los Palmas, y Carlos Alberto Rivas Barahona, alias Chino Tres Colas, cabecillas de las facciones Revolucionarios y Sureños, respectivamente, según la fuente.

La Fiscalía General solicita pena de cadena perpetua para los implicados, en base a las reformas al Código Penal por pertenencia a estructuras criminales.

El Congreso aprobó en marzo pasado un paquete de reformas penales, incluida la que habilita la cadena perpetua para los menores de edad, luego de que se ratificara un cambio a la Constitución para permitir ese castigo legal para "violadores, homicidas y terroristas (pandilleros)".

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La Fiscalía detalló que del total de los procesados "474 son reos presentes y 90 ausentes".

En julio pasado, un tribunal contra el crimen organizado de El Salvador finalizó el juicio masivo contra más de 400 presuntos líderes de la pandilla Mara Salvatrucha (MS13), que fueron procesados en una inédita audiencia única abierta por "47.000 delitos", y cuya sentencia aún no ha sido anunciada.

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Según dijo recientemente el fiscal general, Rodolfo Delgado, más de 10.500 pandilleros, en su mayoría miembros de la Mara Salvatrucha (MS13) y del Barrio 18, fueron condenados a diferentes penas de cárcel en el contexto del régimen de excepción, que suspende garantías constitucionales y ha dejado más de 96.000 detenidos. EFE