El Parlamento Europeo pide a los Veintisiete que designen a los hutíes como grupo terrorista

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El Parlamento Europeo ha instado a los Estados miembro que hagan suya la propuesta de la Alta Representante de la UE para Asuntos Exteriores, Kaja Kallas, y incluyan a los rebeldes hutíes de Yemen en la lista europea de organizaciones terroristas, incluyendo a "sus alas militares y políticas".

Así consta en una resolución no vinculante aprobada este jueves en el pleno de Estrasburgo (Francia), en la que los eurodiputados también han reclamado al Consejo (los gobiernos) el desmantelamiento de "todos los canales de financiación" del movimiento hutí y que la Unión Europea congele "todos los fondos y recursos" económicos pertenecientes a los hutíes y a quienes los apoyan.

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La petición sigue el planteamiento realizado esta semana durante un debate en la Eurocámara sobre la situación en Yemen de Kaja Kallas, en el que, en respuesta a la petición de varios eurodiputados, abrió la puerta a designar a los hutíes como grupo terrorista, si bien recordó que "para ello se necesita que todos los Estados miembros estén de acuerdo".

"Los hutíes están cometiendo actos de terrorismo, y he oído a muchos de ustedes plantear también la cuestión de designar a los hutíes como organización terrorista. Para ello necesitamos que todos los Estados miembros estén de acuerdo", señaló la política estonia, dejando en manos de los Veintisiete una designación de este tipo.

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CONDENA ENÉRGICA A LOS ATAQUES CONTRA ARABIA SAUDÍ

En la resolución, los eurodiputados también han calificado los ataques de los hutíes contra Arabia Saudí y la ofensiva contra Yemen como "flagrantes violaciones" del Derecho Internacional y del Derecho Internacional humanitario, toda vez que han lamentado el "gran número de civiles yemeníes" muertos y desplazados.

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El Parlamento también ha condenado los ataques con misiles y drones perpetrados por los hutíes contra Israel y Emiratos Árabes Unidos en los últimos años, y ha expresado su "solidaridad" con el gobierno de Arabia Saudí y su apoyo al "gobierno legítimo" de Yemen, reafirmando su compromiso con "la seguridad, la soberanía y la integridad territorial de ambos países".

Del mismo modo, los eurodiputados ha exigido que los hutíes "cesen de inmediato todas las hostilidades", tanto dentro como fuera de Yemen, y que abandonen "cualquier ambición territorial".

También han cargado contra "el papel desestabilizador del régimen iraní", que en opinión de los europarlamentarios "representa una grave amenaza" para la seguridad y la estabilidad de la región y proporciona a los hutíes "armas, tecnología de misiles y drones, entrenamiento y financiación".

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Asimismo, condenan "la coordinación" entre los hutíes, Hezbolá y otros grupos armados respaldados por Irán, y subrayan que "la estabilidad duradera en Oriente Próximo exige el desarme y la desmovilización de todas las milicias y grupos armados no estatales".

PIDEN MÁS RECURSOS PARA LA MISIÓN ASPIDES

Tras condenar el bloqueo naval de Arabia Saudí impuesto por los hutíes y sus ataques contra la infraestructura energética y el transporte marítimo comercial en el mar Rojo y el estrecho de Bab el Mandeb, la Eurocámara ha subrayado el "papel vital" de la operación de seguridad marítima defensiva Aspides de la UE.

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También ha celebrado la ampliación de su mandato y ha instado a los Estados miembro a que proporcionen a la operación "recursos navales y aéreos adicionales y debidamente equipados".

Los eurodiputados asimismo piden una mayor cooperación entre la UE y sus socios del Golfo en materia de seguridad y defensa, y valoran los esfuerzos de los Estados miembro y de Reino Unido para proporcionar apoyo en materia de defensa aérea en la región.

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