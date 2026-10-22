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2-0. Atlético Mineiro se cita con Boca Juniors en la final en Barranquilla

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Redacción Deportes, 21 oct (EFE).- Atlético Mineiro se clasificó este miércoles a la final de la edición 25 de la Copa Sudamericana, en la que enfrentará con Boca Juniors a pesar de perder por 2-0 con Montevideo City Torque en el partido de vuelta de su serie en el estadio Centenario de Montevideo.

Los tantos de los locales fueron obra de Kevin Silva y Gary Kagelmacher en los minutos 89 y 94.

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El equipo brasileño, orientado por el argentino Eduardo Domínguez, sacó ventaja así del 3-0 que le endosó la semana pasada a los uruguayos en Belo Horizonte.

El 'Galo' (Gallo) mineiro, que perdió el año pasado la final del torneo con Lanús, se medirá con Boca, que ayer eliminó a Vasco da Gama en el estadio Maracaná y buscará su tercer título el 21 de noviembre en la ciudad colombiana de Barranquilla.

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