Un buque alcanzado por un proyectil desconocido al sureste de un puerto iraquí, dice UKMTO

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El Cairo, 21 oct (EFE).- La entidad de la Marina británica Operaciones Marítimas Comerciales (UKMTO, en inglés) afirmó este miércoles que un petrolero fue atacado ayer por "un proyectil de origen desconocido" al sureste de la ciudad portuaria de Al Fao, en Irak, en el segundo incidente reportado durante esta jornada contra barcos.

"El capitán de un petrolero ha informado de que el buque fue alcanzado por un proyectil de origen desconocido. La tripulación se encuentra a salvo y no se han registrado daños materiales ni impacto medioambiental", dijo la entidad marítima, que explicó que recibió "con retraso" esta notificación sobre el incidente ocurrido ayer a 30 millas náuticas (55 kilómetros) al sureste de Al Fao, en Irak.

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Hasta ahora se desconocen más destalles sobre lo ocurrido y las autoridades iraquíes no han informado del suceso.

Este incidente en esta zona de Irak es inusual, aunque el pasado marzo dos buques cisterna ardieron en aguas territoriales iraquíes tras un ataque cerca del puerto de Al Fao, donde murió un tripulante de uno de los barcos.

Al Fao se encuentra en el sureste de Irak, en la provincia de Basora, una zona estratégica rodeada por el río Chat el Arab y el golfo Pérsico, e integrada entre las fronteras con Irán y Kuwait.

Ese aviso de la UKMTO coincide con uno reportado anteriormente de que un petrolero había sido atacado, también por un proyectil desconocido, al sureste de la ciudad omaní de Bukha y poco antes del acceso al estrecho de Ormuz.

El incidente se produce en un contexto de creciente tensión en las rutas marítimas de Oriente Medio, marcado por la guerra en Irán y el cierre del estrecho de Ormuz, un paso estratégico para el comercio mundial de hidrocarburos.EFE