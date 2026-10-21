Milei defiende su amistad con Abascal y dice que no se reúne con Sánchez por "delincuente"

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Madrid, 21 oct (EFE).- El mandatario argentino, Javier Milei, defendió este miércoles su amistad tanto con el líder del partido ultraderechista Vox, Santiago Abascal, como con la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, y dijo que no prevé reunirse con el presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, por "delincuente".

"Soy amigo de Santiago Abascal y soy amigo de Isabel Díaz Ayuso y creo que tienen ideas sanas y positivas para sacar a España de la decadencia", apuntó en un foro organizado en Madrid por Nueva Economía Fórum.

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"Los visito porque mi compromiso y mi amor hacia España hace que apoye a aquellos que van a generar mayor bienestar en los españoles y no a aquellos que van a querer hundirlos y sustituirlos por otras culturas que los van a exterminar", añadió.

En su agenda figura este miércoles una reunión con Díaz Ayuso, aunque esta vez no está programado un encuentro con el líder de Vox, aunque sí con su secretario general, Ignacio Garriga.

Como en anteriores ocasiones, no está contemplado que Milei se vea con Sánchez. "Cuando vengo a España no voy a ir a ver a un delincuente ladrón como Pedro Sánchez, porque no estoy dispuesto a tener que coserme los bolsillos para no salir expoliado", dijo.

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"En Argentina, donde haya un liberticida, yo lo voy a enfrentar, no me importa dónde sea el lugar del mundo. Acá tienen uno y a ese lo voy a enfrentar porque ese les va a arruinar la vida", añadió en la capital española.

En este viaje, que no es una visita oficial, no figura tampoco una reunión con el rey Felipe VI: "Por distintas circunstancias no he podido verlo al rey; tengo una excelente relación con el rey y espero en algunas de las visitas poder tener la posibilidad de visitarlo", sostuvo.

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Desde que asumió la Presidencia argentina a finales de 2023, Milei ha realizado otros seis viajes a España, en los que se reunió con Abascal y Díaz Ayuso, entre otros políticos derechistas, pero nunca con Sánchez, a quien ha insultado y cuestionado públicamente en reiteradas ocasiones.

Este mismo miércoles, además de "delincuente", también tachó al presidente del Gobierno español de "corrupto" y de "impresentable dictador": "Si hay algo que caracteriza a los líderes socialistas es que son ladrones y que usan el estado para robarle a la gente", dijo. EFE

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(foto)(vídeo)