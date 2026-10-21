La empresa mexicana de restauración Alsea gana 26 millones de euros en el tercer trimestre, un 50,1% más

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Alsea, operador en Latinoamérica y Europa de marcas como Vips, Starbucks o Foster's Hollywood, obtuvo durante el tercer trimestre unos beneficios netos atribuidos de 544,8 millones de pesos mexicanos (26 millones de euros), un 50,1% más.

Las ventas netas avanzaron un 2%, hasta los 21.397 millones de pesos (1.023 millones de euros). Por territorios, en México se ingresaron 12.150 millones de pesos (580,7 millones de euros), un 5,9% más; y en Europa 6.079 millones de pesos (290,5 millones de euros), un 4,6% menos. Las ventas en Sudamérica subieron un 1,1%, hasta los 3.169 millones de pesos (151,5 millones de euros).

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El resultado bruto de explotación (Ebitda) se situó en los 4.396 millones de pesos (210,1 millones de euros), un 0,7% menos. El 69,1% del Ebitda tuvo su origen en México, el 21,9% en Europa y el 9% en América del Sur.

A día 30 de septiembre, la deuda total de Alsea, incluidos los arrendamientos por efecto de IFRS, disminuyó en 1.144 millones de pesos (54,7 millones de euros) en comparativa interanual y cerró en los 50.619 millones de pesos (2.419 millones de euros).

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Según ha informado la compañía de restauración, las cuentas se han ajustado para la hiperinflación argentina y se han calculado siguiendo las Normas Internacionales de Información Financiera (IFRS).

Alsea ha recordado que en 2025 desincorporó Chili's y P.F. Chang's en Chile, TGI Friday's en España y que, en mayo de este año, cerró la desinversión de Archie's en Colombia. De este modo, dichos elementos se han computado como operaciones discontinuadas y las cifras de 2025 se han presentado de manera proforma.

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"El tercer trimestre de 2026 reflejó una clara aceleración en el desempeño de nuestro negocio. Las ventas en tiendas consolidadas crecieron un 4,2%, frente al 2,6% en el segundo trimestre, con una mejora progresiva a lo largo del periodo", ha explicado el director general de Alsea, Christian Gurría.

"México fue uno de los principales motores de esta recuperación, con una evolución favorable en nuestras principales marcas, apoyada por la fortaleza de nuestro portafolio, la recuperación del tráfico y una sólida ejecución comercial. Con estos resultados, retomamos el ritmo de crecimiento con el que iniciamos el año", ha añadido.

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RECUENTA DE TIENDAS

La multinacional opera a nivel mundial 1.983 cafeterías de la marca Starbucks, 1.939 restaurantes de comida rápida (1.571 de Domino's Pizzas y 368 de Burger King) y 912 restaurantes de servicio completo (408 de Vips, 200 de Foster's Hollywood, 115 de Ginos, 76 de Italianni's, 75 de Chili's Grill & Bar, 27 de P.F. Chang's y 11 de The Cheesecake Factory).

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En cuanto al desglose por países, cuenta con 2.568 establecimientos en México, 1.096 en España, 271 en Chile, 241 en Argentina, 239 en Francia, 230 en Colombia, 92 en Países Bajos, 33 en Portugal, 32 en Bélgica, 24 en Uruguay, 5 en Paraguay y 4 en Luxemburgo.