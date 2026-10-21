El presidente de Paraguay viaja a EEUU con agenda de encuentros con autoridades y expertos

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Asunción, 21 oct (EFE).- El presidente de Paraguay, Santiago Peña, viajó este miércoles a Washington para una breve visita que incluye un encuentro con el director de la Agencia Central de Inteligencia (CIA) de EE. UU., John Ratcliffe, y su participación en la gala del centro de pensamiento Diálogo Interamericano.

Peña se ausentará del país entre este miércoles y el viernes, según una carta que remitió al titular del Senado y del Congreso Nacional, el oficialista Basilio Núñez, y que fue difundida por la Cámara Alta a la prensa.

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El mandatario estará acompañado por su canciller, Rubén Ramírez, y el jefe de Gabinete Civil de la Presidencia, Javier Giménez, entre otros funcionarios, dijeron a EFE fuentes del Gobierno.

Antes de partir, Peña estuvo este miércoles junto al subsecretario de Estado de EE.UU., Christopher Landau, en el departamento de Alto Paraná, en el este del país, en la tercera y última jornada de la visita oficial del funcionario al país, quien seguirá luego su periplo hacia Argentina.

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Los dos visitaron una nueva unidad militar creada para combatir el terrorismo y el crimen organizado en la zona de la Triple Frontera entre Paraguay, Brasil y Argentina, y la hidroeléctrica de Itaipú, una de las más grandes del mundo.

Sobre su visita, Peña declaró esta jornada a periodistas que atenderá este jueves una invitación de la Universidad George Washington, y participará como orador principal en el evento anual de Diálogo Interamericano, que tendrá lugar en la sede de la Organización de los Estados Americanos (OEA).

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También indicó que estará "reunido con el director de la CIA", sin que precisara mayores detalles.

El jefe de Estado paraguayo fue invitado por el gobernante estadounidense, Donald Trump, a firmar en enero pasado en Davos (Suiza) el acta fundacional de la Junta de Paz, promovida por el líder republicano para supervisar el plan de paz en la Franja de Gaza. El otro latinoamericano fue el presidente argentino, Javier Milei.

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De igual forma, Peña, que visitó en septiembre pasado Nueva York para asistir a la Asamblea General de las Naciones Unidas, integra el Escudo de las Américas, la coalición impulsada por Trump y que reúne a Gobiernos conservadores de la región, y se ha declarado un aliado de la Casa Blanca en asuntos de política exterior, como el apoyo a Israel y a Taiwán.EFE