El Likud acusa a Ben Gvir de lanzar "mentiras descaradas" sobre Netanyahu

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Jerusalén, 21 oct (EFE).- El Likud, el partido político liderado por el primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, acusó este miércoles al ministro de Seguridad Nacional, el ultraderechista y colono Itamar Ben Gvir, de lanzar "mentiras descaradas" sobre el jefe del Gobierno, en un nuevo episodio de tensión entre ambos a seis días de las elecciones legislativas del 27 de octubre.

En un comunicado publicado en sus canales, el Likud calificó de "fuego amigo" y "mentiras descaradas" las críticas difundidas contra Netanyahu a través de 'Push', un canal de Instagram que vinculó al ministro, y le instó a frenar una campaña que, según el partido, beneficia al bloque opositor.

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"Instamos a Ben Gvir a que ordene a su canal de propaganda que deje de trabajar en favor de una victoria de la izquierda y de los partidos árabes en las elecciones (...). Ben Gvir está atacando a la derecha y al Likud", afirma la nota.

El cruce se produce después de que Ben Gvir acusara el pasado domingo a Netanyahu de haber prometido a representantes europeos excluir a su partido, Otzma Yehudit (Poder Judío), de la próxima coalición si gana los comicios del próximo martes, lo que fue rechazado por el propio Likud.

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Sin embargo, el primer ministro descartó públicamente que Ben Gvir conservara la cartera de Seguridad Nacional o recibiera la de Defensa en caso de ganar las elecciones, lo que provocó el enfado del ministro ultraderechista, cuya campaña ha subrayado que desea ese puesto. El Likud sí indicó este miércoles que Ben Gvir sería ministro en un eventual nuevo gobierno liderado por Netanyahu.

La disputa contrasta con la felicitación que Ben Gvir dedicó hoy a Netanyahu por su 77 cumpleaños. En el mensaje, publicado en sus redes, le deseó salud y éxito, y expresó su voluntad de seguir trabajando juntos "por un Estado israelí judío, de derechas, fuerte y seguro".

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Esta pugna refleja las tensiones dentro del bloque gubernamental ante unos comicios históricos en Israel, en los que la distribución de votos entre partidos próximos ideológicamente resultará decisiva, según los sondeos, para la formación de una mayoría parlamentaria.

Según las últimas encuestas, el bloque opositor de centroderecha encabezado por Gadi Eisenkot aventaja a la coalición de Netanyahu, aunque ninguno de los dos bloques alcanzaría por ahora la mayoría de 61 escaños necesaria para hacerse con la Knéset (Parlamento israelí) sin los partidos árabes. EFE

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