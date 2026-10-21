Ampliación de cobertura EFE Audiovisual Internacional 21 oct (15.00 GMT)

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Madrid, 21 oct (EFE).-

Marib (Yemen).- La Organización Mundial de la Salud (OMS) elevó este miércoles a 1.574 los fallecidos y 6.939 los heridos desde el pasado 6 de agosto en el Yemen por la ofensiva de los rebeldes hutíes contra las fuerzas leales al Gobierno yemení internacionalmente reconocido.

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Kiev.- Rusia ha atacado desde la pasada noche “sin cesar” infraestructuras energéticas y ferroviarias, centros comerciales y edificios residenciales, según denunció en su cuenta de X el primer ministro de Ucrania, Serguí Koretski, que dio cuenta de al menos cuatro muertos en estos bombardeos.

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Estrasburgo (Francia)- La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, aseguró este miércoles que la Unión Europea (UE) seguirá aplicando las sanciones que ha impuesto a Rusia, especialmente las energéticas, hasta que concluya la guerra en Ucrania.

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Estrasburgo (Francia).- El presidente del Consejo Europeo, António Costa, afirmó este miércoles que el futuro presupuesto de la UE no es simplemente una "cuestión de cifras" sino una "elección política" sobre "la Europa que queremos construir y su capacidad de actuar", al tiempo que abogó por unas cuentas "ambiciosas" pero sin aumentar las aportaciones de los países.

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Atenas.- Miles de estudiantes universitarios, escolares y maestros salieron este miércoles a las calles de las principales ciudades de Grecia para denunciar la precariedad de la educación pública y los altos precios de los alquileres de la vivienda, así como de alimentos y productos básicos.

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Nablús (Cisjordania).- Soldados israelíes tomaron este miércoles posiciones durante una incursión del Ejército de Israel en el campamento de refugiados de Balata, cerca de la ciudad de Nablus.

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Estrasburgo (Francia).- El pleno del Parlamento Europeo aprobó este miércoles el desembolso de 149,1 millones de euros del Fondo de Solidaridad comunitario para paliar los daños ocasionados en España por el tren de borrascas de finales de enero y principios de febrero de este año, que afectó principalmente a Andalucía y Extremadura.

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Berlín.- El canciller alemán, Friedrich Merz, aseguró este miércoles que ni Alemania ni Europa buscan una guerra comercial con China, a pesar de las medidas proteccionistas más estrictas previstas en la UE, sino un nuevo equilibrio con el país asiático.

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Berlín.- El canciller alemán, Friedrich Merz, ha recibido este miércoles en la Cancillería en Berlín al presidente de Mongolia, Ukhnaa Khurelsukh, para mantener una reunión de trabajo centrada en las relaciones bilaterales entre ambos países.

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Madrid.- Centenares de estudiantes se han concentrado este miércoles en el campus de la Universidad Rey Juan Carlos (URJC) de Madrid para protestar contra la visita del presidente argentino, Javier Milei, quien participará en un foro universitario durante su estancia en la capital.

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Valladolid (España).- El portavoz de Vivienda de Vox, partido español de ultraderecha, Carlos Hernández Quero, ha negado este miércoles que el líder de su partido, Santiago Abascal, haya evitado al presidente de Argentina, Javier Milei, en su visita a España, y ha añadido que el programa de desregulación de Vox está "absolutamente en línea" con lo hecho por Milei.

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Alhucemas (Marruecos).- Amir, Karim, Ayoub... Cada nombre esconde una historia con un horizonte común: Europa. Las nuevas generaciones en Marruecos acarician el sueño europeo y la emigración amenaza con hipotecar el futuro del país. ¿Qué les impulsa a emigrar? Se trata de ingresos, pero también de derechos, coinciden los jóvenes.

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San Salvador.- La familia de Reynaldo Santos pasó de ver huir al mayor de sus hijos para salvar su vida tras denunciar ante las autoridades a pandilleros en 2017 en el centro de El Salvador a defender la inocencia y exigir al Estado un juicio justo para su otro hijo, Jonathan Santos Castillo, quien fue detenido en el contexto de un régimen de excepción y es acusado de colaborar con las maras.

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Washington.- El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, sopesa convertir la actual sala de prensa de la Casa Blanca en una piscina y habría declarado -en una reunión privada- que quiere que este sea su "último legado", reveló este martes el diario The New York Times.

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Barcelona (España).- La exalcaldesa de Barcelona y candidata del Frente Amplio para las elecciones generales, Ada Colau, ha denunciado este miércoles "censura política" por la denegación, por parte de Estados Unidos, de su visado para viajar a Puerto Rico.

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París.- El índice bursátil de referencia francés, el CAC 40, se recuperó este miércoles tras dos sesiones de caídas y subió un 0,63 %, hasta situarse en 7.888,11 euros, mientras que los costes de financiación de Francia alcanzaron su nivel más alto desde mediados de 2002, tras las manifestaciones del fin de semana contra el coste de la vida.

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La Habana.- Los triciclos eléctricos para el transporte de pasajeros y cargas marcan el paisaje urbano de La Habana hace meses, y ahora se suman los dedicados a recoger la basura en algunos barrios de esta capital, otro de los grandes problemas que se ha acentuado en Cuba en medio de la crisis energética.

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Londres.- Activistas climáticos de la organización Fossil Free London se han manifestado este miércoles frente al Departamento para la Seguridad Energética y el Cero Neto en Londres en protesta por la autorización concedida por el Gobierno británico para iniciar perforaciones en el yacimiento de gas de Jackdaw, en el mar del Norte.

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Teherán.- Un falso Donald Trump amenazaba este miércoles a los peatones desde el interior de una celda en una de las plazas más transitadas de Teherán ante la mirada de iraníes que reaccionaron con risas e insultos al peculiar espectáculo destinado a ridiculizar al presidente estadounidense.

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Barcelona (España).- La exposición 'Pau Casals, música per la pau', que se podrá ver en el Palau Robert de Barcelona desde este martes hasta el próximo 10 de enero, reivindica el legado del artista de El Vendrell (Tarragona), de quien este 2026 se cumplen 150 años de su nacimiento, tanto desde la perspectiva musical como su visión humanista al servicio de la paz.

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rci/EFE

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