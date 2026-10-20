Zelenski y Witkoff llegan a Oslo para discutir nueva propuesta diplomática

Guardar

Berlín, 20 oct (EFE).- El presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, y uno de los enviados de la Casa Blanca para la guerra de Ucrania, Steve Witkoff, han llegado este martes a Oslo para abordar una nueva propuesta diplomática para avanzar hacia el final del conflicto.

El avión de Zelenski aterrizó sobre las 12.30 hora local (10.30 GMT) en el aeropuerto de Gardermoen, mientras que Witkoff, que había llegado poco antes, se desplazaba al Grand Hotel en el centro de la capital noruega, donde tendrán lugar las conversaciones.

PUBLICIDAD

El otro enviado especial estadounidense y yerno del presidente Donald Trump, Jared Kushner, participará por videoconferencia.

En el encuentro, que según el primer ministro noruego, Jonas Gahr Støre, fue organizado a petición de Zelenski, también estarán presentes el dirigente del país escandinavo, así como el presidente finlandés, Alexander Stubb.

Según informó un funcionario estadounidense al medio Axios, en las conversaciones habrá además representantes de las naciones del grupo E4 (el Reino Unido, Francia, Alemania y Polonia), así como funcionarios de la Unión Europea (UE) y la OTAN.

"Mantenemos un diálogo con los ucranianos, con los estadounidenses, tenemos contacto con nuestros socios y aliados europeos, pero diría que todo esto ha surgido hace unos pocos días", declaró Støre en declaraciones a la prensa noruega recogidas por NTB.

En relación al reciente incremento de tensiones entre Washington y Kiev, apuntó que en su opinión hay que tomar "en serio" lo que ha dicho Trump, pero también tener en cuenta que EE. UU. está inmerso en una campaña electoral de cara a las elecciones de mitad de mandato

PUBLICIDAD

"Siento que los negociadores estadounidenses están buscando una solución que pueda ofrecer seguridad a Ucrania", afirmó el primer ministro noruego, que al mismo tiempo enfatizó que en estos momentos hay "cierta distancia" entre las partes.

Con anterioridad, el Gobierno noruego había anunciado en un comunicado la reunión "como parte de las tareas diplomáticas en marcha en un momento crítico para Ucrania" y con el objetivo de "llevar el trabajo diplomático a una vía más constructiva".

PUBLICIDAD

Posteriormente, Witkoff se desplazará a Rusia para entrevistarse con el presidente Vladímir Putin y presentarle algunas de las ideas que serán consultadas con los aliados europeos, de acuerdo con esa fuente. EFE

(foto)