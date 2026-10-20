Zelenski plantea a Witkoff ideas sobre paz para que las transmita mañana a Putin en Moscú

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Copenhague, 20 oct (EFE).- El presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, anunció este martes tras reunirse con el enviado de la Casa Blanca Steve Witkoff en Oslo que le ha transmitido una serie de "ideas" para avanzar hacia la paz en Ucrania, que el emisario estadounidense trasladará mañana en Moscú al Gobierno ruso.

"Steve (Witkoff) irá a Rusia mañana y verá lo que (Vladímir) Putin tiene que decir al respecto", afirmó Zelenski en una rueda de prensa con los jefes de Estado y de Gobierno de Noruega y Finlandia, en la que señaló que uno de los elementos de su propuesta es una reunión trilateral Ucrania-Rusia-EE. UU. a nivel de líderes. EFE

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