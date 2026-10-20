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Valvoline™ Global Operations se une a la Copa Mundial Femenina de la FIFA Brasil 2027™ como promotor del torneo.

PR Newswire

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LEXINGTON, Ky., 20 de octubre de 2026

Impulsado por los originales: Valvoline™, el aceite original 1, se asocia con la mediocampista de la selección nacional femenina de EE. UU., Rose Lavelle, para celebrar a las atletas, aficionados y pioneros que están impulsando el futuro.

LEXINGTON, Ky., 20 de octubre de 2026 /PRNewswire/ -- Valvoline™ Global, el aceite original 1, y líder mundial en soluciones automotrices e industriales, anunció hoy su participación como promotor oficial de la Copa Mundial Femenina de la FIFA Brasil 2027™, celebrando a las atletas, aficionados y pioneros que están dando forma al futuro del juego. El patrocinio multifacético de la marca está encabezado por la mediocampista de la Selección Nacional Femenina de los Estados Unidos, Rose Lavelle, quien actuará como embajadora de la marca durante todo el torneo.

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"La Copa Mundial Femenina de la FIFA Brasil 2027™ mostrará un talento extraordinario, inspirará a las futuras generaciones y unirá a personas de diferentes culturas y fronteras", dijo Jamal Muashsher, presidente y director ejecutivo de Valvoline Global. "Creemos que el progreso se impulsa con los originales: Las atletas y los pioneros que se niegan a conformarse y que crean su propio camino. Nos sentimos honrados de celebrar y destacar la originalidad, la determinación y el rendimiento que han impulsado el extraordinario crecimiento del fútbol femenino en todo el mundo."

El torneo reunirá a 32 equipos de seis continentes en Brasil del 24 de junio al 25 de julio de 2027, lo que marcará la primera Copa Mundial Femenina de la FIFA™ que se celebra en Sudamérica.

Aprovechando el impulso de su patrocinio de la Copa Mundial Masculina de la FIFA 2026™, Valvoline Global interactuará con los aficionados de América y Europa a través de promociones y experiencias que se anunciarán en los próximos meses.

Rose Lavelle, un ícono original del juego

La estrella de la selección nacional femenina de los Estados Unidos, Rose Lavelle, encarna el espíritu de originalidad que tiene sus raíces en los 160 años de historia de Valvoline. Originaria de Cincinnati, Lavelle se ha convertido en una de las jugadoras más destacadas de su generación gracias a su creatividad, autenticidad y estilo de juego intrépido. Durante todo el ciclo del torneo, llevará su energía a la experiencia de la afición.

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Esta alianza es especialmente significativa ya que Valvoline Global se centra en el futuro al comenzar su siguiente capítulo en Cincinnati. Luego del anuncio de la compañía de establecer su nueva sede mundial en la ciudad, esta colaboración une a una de las atletas más reconocidas del fútbol con una empresa que invierte en el futuro de una comunidad que ambos consideran con orgullo su hogar.

"La trayectoria de Rose, desde el área metropolitana de Cincinnati hasta la cima del fútbol mundial, es una historia de talento, determinación y fidelidad a uno mismo", dijo Muashsher. "Nos enorgullece asociarnos con una atleta cuyas raíces reflejan nuestros propios valores: Una mentalidad de no conformarse, un compromiso con el rendimiento y un impulso persistente por seguir adelante."

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Valvoline Global y Lavelle celebrarán juntos a las atletas, soñadores y pioneros cuya individualidad y pasión siguen transformando el deporte e inspirando a la próxima generación.

Acerca de Valvoline™ Operaciones globalesValvoline™ Global, al ser el primer aceite de motor de marca estadounidense, impulsa la próxima generación de movilidad a través de la innovación con presencia en más de 140 países y en más de 80 000 puntos de distribución. Como líder mundial en soluciones automotrices e industriales preparadas para el futuro y en servicios de primera clase para socios en todo el mundo, nuestro legado de logros pioneros abarca 160 años.

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Con soluciones disponibles para cada motor y sistema de transmisión, desde vehículos de alto kilometraje y uso intensivo hasta vehículos eléctricos, Valvoline™ Global está innovando para el futuro de la movilidad y más allá, ampliando sus soluciones de transferencia de calor a la informática de alto rendimiento.

Junto con nuestra empresa matriz, Aramco, una de las mayores empresas integradas de energía y productos químicos del mundo, impulsamos una innovación de productos sin precedentes y soluciones empresariales sostenibles para lo que nos depara el futuro, tanto dentro como fuera de la carretera. Haga clic aquí para obtener más información: https://www.valvolineglobal.com/es-la/valvoline-global-operations-joins-fifa-womens-world-cup-brazil-2027-as-official-supporter/

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Valvoline™ es una marca comercial de Valvoline Global o sus subsidiarias, registrada en varios países. La Copa Mundial Femenina de la FIFA™, la FIFA™ y las marcas relacionadas son marcas comerciales de la FIFA. Todas las demás marcas registradas son propiedad de sus respectivos dueños.

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1Todas las referencias a "el aceite original" en este artículo se hacen en el contexto de celebrar la herencia de Valvoline como el primer aceite de motor de marca estadounidense.

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FUENTE Valvoline Global Operations