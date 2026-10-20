Rubio admite posible demora en entrega de interceptores a Kiev, pero niega motivo político

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Nueva Delhi, 20 oct (EFE).- El secretario de Estado de EE. UU., Marco Rubio, admitió este martes que podría haber interceptores de proyectiles adquiridos por socios europeos para Ucrania pendientes de autorización estadounidense, aunque negó que exista una directiva política deliberada para perjudicar a Kiev.

"Podría ser el caso, porque estas cosas siempre se revisan en función de si se necesitan en otro lugar o de si incluso deben permanecer en Europa", respondió Rubio en su visita a Bombay, al ser preguntado por un lote cuya entrega, según la pregunta, está pendiente de la firma del secretario de Defensa, Pete Hegseth.

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El jefe de la diplomacia estadounidense explicó que Washington sopesa a diario las necesidades de protección de sus bases, las de sus socios y los requisitos de su presencia en la OTAN.

"Tenemos bases en Europa, nuestros socios también", señaló Rubio, quien mencionó una reciente amenaza contra un aeródromo en el Reino Unido y la existencia de otras instalaciones aéreas en la región, sin confirmar la situación concreta del lote por el que fue preguntado.

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Rubio insistió en que esas evaluaciones no responden a una decisión política contra Kiev, asegurando que "lo importante es que no ha habido ninguna directiva política deliberada para perjudicar a Ucrania".

El presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, denunció recientemente retrasos estadounidenses en la entrega de misiles interceptores para los sistemas Patriot, que Ucrania necesita para proteger sus infraestructuras de los misiles balísticos rusos.

Zelenski ha denunciado también interrupciones en el flujo de inteligencia estadounidense y restricciones en la conexión de Starlink, el sistema de Elon Musk utilizado por su Ejército, limitaciones que ha atribuido a una supuesta intención de la Administración de Donald Trump de forzar a Ucrania a capitular ante Rusia.

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Rubio rechazó expresamente las acusaciones sobre la información de alerta y negó que los problemas para detectar ataques aéreos en Ucrania los días 13 y 18 se debieran a que Estados Unidos hubiera dejado de facilitar datos.

"Vi a alguien asociado con el Gobierno ucraniano decir que la gente en Ucrania está muriendo porque Estados Unidos les está denegando información. Eso es escandaloso. Es indignante. Eso sencillamente no es verdad", afirmó.

El secretario de Estado apuntó a un posible problema interno en el procesamiento y uso de la información recibida, aunque señaló que están investigando lo ocurrido.

"Nuestro entendimiento es que, en la medida en que eso ocurrió los días 13 y 18, se trató de una cuestión técnica. No fue resultado de ninguna directiva estadounidense de no proporcionar aviso anticipado de un ataque", sostuvo.

Rubio aseguró que Washington sigue proporcionando a Ucrania "las mismas alertas de siempre" y que Starlink "es una empresa privada y comercial". EFE

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