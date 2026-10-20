La Policía presenta cargos contra el detenido por atropellar a una diputada australiana

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Sídney (Australia), 20 oct (EFE).- La Policía de Victoria (sur de Australia) presentó este martes tres cargos, entre ellos causar lesiones graves de forma intencionada, contra el hombre detenido la víspera por el atropello de la diputada independiente Helen Haines, que se encuentra en estado crítico y a la que han tenido que amputar una pierna.

Así lo recogió la cadena pública australiana ABC, que añade que la Policía señaló que el acusado llevó a cabo un "ataque dirigido" y permanecerá detenido esta noche antes de comparecer el miércoles ante el Tribunal de Magistrados de Wangaratta, localidad al oeste de Melbourne donde tuvieron lugar los hechos.

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La familia del acusado aseguró este martes que mantenía una amistad desde hace más de 20 años con Haines.

El padre del detenido, Rodney Nugent, y su pareja, Christine Cunningham, difundieron un comunicado en el que señalaron que la diputada, de 65 años, es "profundamente respetada, valorada y querida" en la comunidad local, y le expresaron su apoyo, según el texto recogido por ABC.

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"Helen ha sido nuestra amiga durante más de 20 años y lo que le ocurrió ayer es devastador e incomprensible", señalaron, además de trasladar su cariño a la parlamentaria, a sus familiares y amigos, y de agradecer la ayuda prestada por los vecinos y la Policía tras el suceso.

Haines, representante desde 2019 de la circunscripción de Indi, en el estado de Victoria, fue atropellada el lunes frente a su oficina electoral en Wangaratta, un suceso que las autoridades australianas no han esclarecido si estuvo relacionado con la actividad política de la diputada.

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Durante la intervención quirúrgica a la que tuvo que ser sometida en el hospital Alfred de Melbourne, la diputada perdió una pierna, según medios locales.

El detenido, de 43 años y residente en Tarrawingee -cerca de Wangaratta-, fue miembro activo del grupo ecologista Save our Strathbogie Forest (Salva nuestro bosque de Strathbogie), contrario a la tala de árboles, aunque no mantenía contacto con la organización desde la pandemia de covid-19, según ABC.

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El primer ministro australiano, Anthony Albanese, calificó el incidente de deliberado, y el ministro del Interior, Tony Burke, afirmó que el conductor embistió a Haines contra su vehículo y volvió a atropellarla marcha atrás, según testimonios recabados.

La Policía de Victoria dirige la investigación con apoyo de la Policía Federal Australiana y de los servicios de inteligencia.

Las autoridades consideran que se trata, por ahora, de un incidente aislado y no han identificado amenazas relacionadas con el suceso. EFE

(foto)(vídeo)