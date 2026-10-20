La guerra en Yemen amenaza el suministro de agua de 3 millones de personas, la mitad niños

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Ginebra, 20 oct (EFE).- El abastecimiento de agua de tres millones de personas en Yemen, más de la mitad niños, está amenazado debido a la intensificación de los combates en el país, advirtió este martes el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF), que gestiona esa red.

"Los combates han interrumpido rutas de suministro esenciales, incluido el corredor entre Taiz (principal foco de los combates) y Adén", explicó el representante de UNICEF en Yemen, Akhil Iyer, quien subrayó que también los alimentos y el combustible escasean y hay riesgo de que se suspendan diversos servicios esenciales.

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En rueda de prensa para los periodistas acreditados ante la ONU en Ginebra, el representante de UNICEF recordó que la falta de agua potable y las malas condiciones higiénicas aumentan el riesgo de enfermedades diarreicas y cólera.

En ese sentido, el portavoz de la Organización Mundial de la Salud (OMS) Tarik Jasarevic agregó en la misma rueda de prensa que los casos de cólera se han triplicado en todo Yemen en las últimas tres semanas, y también hay alta incidencia de sarampión (22.800 contagios en lo que va año), dengue (12.000) y difteria (400).

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La fuente de OMS agregó que 12 hospitales de Taiz, ciudad en la que se han refugiado unos 120.000 desplazados debido al conflicto desde septiembre, disponen de combustible únicamente para los próximos cuatro días.

Según la Agencia de la ONU para los Refugiados, el número de desplazados internos en Yemen por la intensificación del conflicto desde agosto ya supera los 250.000, a lo que hay que sumar más de 4.000 que han huido por el mar Rojo a Yibuti (3.800) y Somalia (242).

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La reactivación del conflicto en el Yemen se inició después de que un bombardeo con aviones de combate reivindicado por el Ejército yemení golpeara el aeropuerto de Saná en julio, poniendo fin a la tregua vigente desde 2022.

Los insurgentes hutíes, que tomaron la capital Saná en 2015 y que controlan el territorio donde habita la inmensa mayoría de la población del país, iniciaron avances militares por vía terrestre en septiembre que han sido respondidos con una contraofensiva del ejército yemení, apoyado por Arabia Saudí. EFE

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