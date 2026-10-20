Italia desplegará 500 militares en Milán tras los disturbios del fin de semana

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Las autoridades de Italia planean el despliegue de 500 militares en la ciudad de Milán para disuadir nuevos disturbios en la ciudad tras los graves altercados vividos el fin de semana, cuando las protestas juveniles derivaron en altercados, vandalismo y saqueos en el centro de Milán y se saldaron con más de 200 detenidos.

"El Gobierno responderá con firmeza a la situación en Milán, comenzando hoy con el Consejo de Ministros. Se desplegarán 500 militares, que también tendrán poderes de policía judicial, para garantizar la seguridad y reforzar las medidas de prevención", ha adelantado el viceprimer ministro y ministro de Asuntos Exteriores, Antonio Tajani, en declaraciones en un foro político recogidas por el diario italiano 'La Stampa'.

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Se espera que este martes las autoridades italianas presenten una batería de medidas para responder a "quienes se aprovechan de las manifestaciones legítimas para sembrar la violencia y el caos", según avanzó la primera ministra italiana, Giorgia Meloni, como resultado de la reunión de emergencia con los agentes de seguridad de este lunes.

En este sentido, se espera un endurecimiento de la respuesta legal a la violencia callejera como tipificar los daños agravados, fijar la detención obligatoria para quienes causen destrozos durante las manifestaciones o nuevos elementos para permitir prohibir concentraciones. Por su parte, La Liga de Matteo Salvini insiste en restricciones a la concesión de la ciudadanía a menores extranjeros cuando cumplan los 18 años.

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NEGOCIACIONES CON TRANSPORTISTAS Y PROMESA DE 430 MILLONES EN AYUDAS

Precisamente Salvini, viceprimer ministro y titular de Transporte, se encuentra mediando con organizaciones de camioneros que continúan con bloqueos de carreteras en el sur del país en protesta por el elevado coste del diésel. El líder ultraderechista ha incidido antes de este encuentro que el Gobierno trabaja para desembolsar 430 millones en fondos pendientes de localización.

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"Lo que podemos decir a los muchos transportistas que nos están siguiendo en directo ahora mismo es que liberaremos los fondos que ya existen y, si es posible, añadiremos más", ha asegurado, atribuyendo el retraso en la ejecución a "regulaciones europeas". "Estamos en un acalorado debate con Bruselas", ha afirmado en declaraciones a la emisora RTL 102.5.