El Ejército de Israel acusa al del Líbano de no actuar contra Hizbulá en el sur

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Jerusalén, 20 oct (EFE).- El Ejército israelí acusó al Ejército libanés este martes, coincidiendo con la reanudación de las conversaciones de paz entre el Líbano e Israel, de no haber actuado contra la presencia de armamento e infraestructura militar del grupo chií libanés Hizbulá en el sur del país.

"A pesar de sus declaraciones, el Ejército libanés no ha tomado medidas respecto a un importante activo militar de Hizbulá en el sur del Líbano", comienza diciendo un comunicado enviado este martes por las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI).

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Pone como ejemplo un "activo militar" de Hizbulá en la zona del Kfarra que, según las FDI, ese grupo usaba para almacenar armas y del que Israel informó en diciembre de 2025 al Ejército libanés, que posteriormente "afirmó que el asunto había sido resuelto".

Sin embargo, según el Ejército israelí, meses después "se descubrió que Hizbulá seguía operando en el lugar" y que lo seguía usando para sus fines.

Según la nota, el Ejército libanés no ha logrado impedir que Hizbulá continúe con sus actividades y siga fortaleciéndose.

Las FDI subrayan en el comunicado que "esperan que el Ejército libanés actúe de manera más decidida y eficaz para cumplir con sus responsabilidades y evitar la presencia de armas e infraestructura militar" del grupo chií en el sur del Líbano, una zona aún ocupada por las tropas israelíes.

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En otro comunicado difundido este martes, el Ejército israelí habla de la actividad que sus soldados llevan a cabo en lo que llaman la "zona de seguridad" del sur del Líbano, es decir, la franja junto a la frontera israelí que ocupan bajo la justificación de controlar posibles ataques de Hizbulá a territorio de Israel.

Según la nota, en las últimas semanas sus tropas han desmantelado 540 "infraestructuras" de Hizbulá en esa zona, concretamente en Al Jiam, Tayr Harfa, Meis El Yabal y Majdal Zun.

Entre ellas, habla de almacenes en los que dicen haber localizado más de 150 armas como granadas, cohetes, proyectiles tipo RPG, misiles antitanque de corto y largo alcance, piezas de artillería, lanzadores y fusiles Kalashnikov.

El Líbano e Israel mantienen este martes una reunión en Estados Unidos, después de casi tres meses sin conversaciones directas por protestas de Beirut contra la continuación de los ataques israelíes, y al cumplirse medio año de un proceso de diálogo que apenas ha dado resultados prácticos.

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Durante el encuentro a tres bandas, que tendrá lugar en el cuartel general del Mando Central de Estados Unidos (Centcom) en Florida y que reunirá a delegaciones militares de ambos países, el Líbano pretende demandar el final de las acciones israelíes contra su territorio para avanzar en la implementación del acuerdo marco. EFE