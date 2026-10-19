Una coalición opositora denuncia 80 muertos en un ataque achacado al Ejército en el centro de Sudán

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Una coalición opositora de Sudán ha denunciado este lunes la muerte de al menos 80 personas en ataques achacados a las Fuerzas Armadas contra una localidad ubicada en el estado de Kordofán Norte (centro), en el marco de la guerra desatada en abril de 2023 entre el Ejército y las paramilitares Fuerzas de Apoyo Rápido (RSF).

La Alianza Fundadora de Sudán, también conocida como Tasis e integrada por facciones políticas y grupos rebeldes de Sudán, ha denunciado "la horrible masacre" perpetrada entre las localidades de Al Dibab y Al Mujlad, antes de acusar al Ejército de usar drones de fabricación turca contra "civiles desarmados", según un comunicado publicado a través de redes sociales.

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"El dron atacó a un grupo de ciudadanos que se estaba preparando para viajar en un camión tras participar en un funeral. En un acto que destaca por su alto grado de intencionalidad y brutalidad, el dron no se limitó a atacar el vehículo con un misil en un primer momento, sino que esperó deliberadamente a que los ciudadanos se reunieran para socorrer a los heridos y, acto seguido, lanzó un segundo ataque", ha apuntado.

"El ataque dejó 80 muertos y un gran número de heridos, incluidos niños", ha manifestado, al tiempo que ha reseñado que "este mismo dron lanzó un bombardeo contra la localidad e Al Mujlad, alcanzando las proximidades de una escuela femenina y dejando al menos dos heridos", sin que las Fuerzas Armadas sudanesas se hayan pronunciado por ahora sobre las acusaciones.

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La coalición opositora ha recalcado que la "masacre" se enmarca en "el aumento continuo y deliberado" del Ejército contra "reuniones civiles" en las regiones de Kordofán y Darfur, lo que "constituye ua flagrante violación del Derecho Internacional Humanitario", antes de apuntar que este tipo de actos "suponen un crimen de guerra y contra la humanidad".

Por ello, ha reclamado a la comunidad internacional, incluido el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, que "condene estos crímenes brutales" por parte del "terrorista" Ejército de Sudán. "El silencio internacional ante la continuación de estos crímenes incita a los terroristas a seguir perpetrando nuevas violaciones", ha apostillado el portavoz de la Alianza Fundadora de Sudán, Ahmed Tugod Lisan.

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Las denuncias llegan apenas un día después de que las autoridades sudanesas denunciaran la muerte de once personas en un ataque ejecutado por las RSF contra un campamento de desplazados cerca de la localidad de Bir Saliba, en la región de Darfur (oeste), tal y como ha recogido la agencia estatal sudanesa de noticias, SUNA.

El ministro de Sanidad de Darfur, Babiker Hamdain, acusó a los paramilitares de perpetrar "una sangrienta masacre" y detalló que la mayoría de las víctimas eran "mujeres y niñas", antes de reseñar que "los ataques contra desplazados y civiles indefensos supone un horrible crimen y una grave violación del Derecho Internacional Humanitario".

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La guerra civil en el país africano estalló en abril de 2023 a causa de las fuertes discrepancias en torno al proceso de integración del grupo paramilitar en el seno de las Fuerzas Armadas, situación que provocó el descarrilamiento de la transición abierta tras el derrocamiento en 2019 del régimen de Omar Hasán al Bashir, ya dañado tras la asonada que derribó al entonces primer ministro, Abdalá Hamdok.

El conflicto, marcado por la intervención de varios países en apoyo a las partes en guerra, ha sumido al país en una de las mayores crisis humanitarias a nivel mundial, con millones de desplazados y refugiados y ante la alarma internacional por la propagación de enfermedades y los daños sufridos por infraestructuras críticas, que impiden atender a cientos de miles de damnificados.

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