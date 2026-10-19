“Socios” de Kiev dejan de nuevo a ciegas a Ucrania ante misiles rusos, según Fuerza Aérea

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Kiev, 19 oct (EFE).- Por tercera vez en el plazo de una semana, los “socios” de Kiev no informaron al Ejército ucraniano del lanzamiento la pasada noche desde Rusia de misiles balísticos contra territorio de Ucrania, según dijo en una intervención en televisión el portavoz de la Fuerza Aérea ucraniana Yuri Ignat.

Ignat explicó que, al igual que ocurrió en las dos ocasiones anteriores, Ucrania no recibió el aviso habitual en la primera ronda de misiles balísticos lanzada por las fuerzas rusas anoche. El Ejército ucraniano sí fue notificado en la segunda ronda de misiles, disparada por los rusos durante la madrugada.

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El portavoz de la Fuerza Aérea ucraniana agregó que los expertos ucranianos analizan lo ocurrido junto a sus socios.

Aunque ni la Fuerza Aérea ni Volodímir Zelenski han señalado directamente a EE.UU. por estas interrupciones puntuales de la transferencia de información de inteligencia, el presidente ucraniano ha apuntado en repetidas ocasiones a que estos incidentes tienen que ver con las advertencias de Washington sobre una posible suspensión del suministro de este tipo de datos si Kiev no acepta poner fin de forma unilateral a sus ataques a refinerías rusas.

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La propia Fuerza Aérea había informado previamente del derribo de 4 misiles de crucero y de 243 de los 269 drones empleados por Rusia en el ataque de esta última noche.

Zelenski declaró poco antes del ataque en una entrevista con la publicación estadounidense Bloomberg que EE.UU. está retrasando el suministro a Ucrania de misiles antibalísticos por los que ya han pagado los países europeos que financian a Kiev.

El Ejército ucraniano es en muchos de los ataques rusos con misiles totalmente vulnerable a las capacidades balísticas del enemigo por el déficit que sufre en misiles antibalísticos. EFE