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Landaluce anuncia su dimisión como alcalde de Algeciras el próximo 25 de octubre sin pasar por moción de censura

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El alcalde de Algeciras (Cádiz), José Ignacio Landaluce, ha anunciado que dejará el cargo el próximo domingo 25 de octubre, evitando tener que pasar por la moción de censura presentada por PP y Vox, prevista tres días después.

En un vídeo difundido en sus redes sociales, recogido por Europa Press, Landaluce ha lamentado que esta moción le "obliga" a presentar su dimisión como alcalde, reiterando que los hechos que se le atribuyen, en relación a presuntas agresiones sexuales a dos militantes del PP, son "falsas".

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"Frente a un gran montaje con injustos ataques, frente a un gran montaje, yo me defenderé ante la justicia, lucharé por mostrar mi inocencia y espero que puedan tener sus responsabilidades los que han hecho todo este montaje", ha aseverado.

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