La COP17 revela retrasos en los compromisos internacionales de defensa de la naturaleza

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Ereván, 19 oct (EFE).- La XVII Conferencia de las Partes del Convenio de Naciones Unidas sobre la Diversidad Biológica (COP17) llamó hoy la atención sobre el retraso en el cumplimiento de los compromisos internacionales para proteger la naturaleza e instó a aumentar la financiación ambiental, mientras los países se preparan para evaluar los avances hacia los objetivos fijados para 2030.

La secretaria ejecutiva del Convenio sobre la Diversidad Biológica, Astrid Schomaker, advirtió durante la sesión plenaria inaugural en Ereván, Armenia, que las decisiones que se adopten durante las próximas dos semanas tendrán consecuencias para miles de millones de personas afectadas por la pérdida de biodiversidad.

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Schomaker recordó que hace cuatro años la comunidad internacional aprobó en Montreal un ambicioso marco de acción para detener y revertir la degradación de los ecosistemas, considerado entonces un punto de inflexión para la cooperación multilateral.

La responsable de Naciones Unidas también puso el foco en los obstáculos financieros. En sus declaraciones durante una rueda de prensa, destacó la importancia de la primera evaluación mundial de los compromisos asumidos en 2022, que permitirá determinar cuánto han avanzado los países y qué medidas adicionales necesitan adoptar para alcanzar las 23 metas internacionales antes de 2030.

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Durante la primera jornada también fue elegido presidente de la COP17, para un mandato de dos años, el ministro de Medio Ambiente de Armenia, Hambardzum Matevosián, quien se comprometió a conducir las negociaciones de manera imparcial y garantizar que todas las delegaciones puedan expresar sus posiciones.

"Tenemos una oportunidad única en Ereván para evaluar los avances logrados en la conservación de la biodiversidad y acordar nuevas medidas concretas. Para alcanzar los objetivos fijados para 2030, debemos acelerar nuestro trabajo y convertir los compromisos en cambios reales", afirmó el ministro armenio.

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En el centro de exposiciones Meridian, sede de la denominada Zona Azul, las conversaciones entre delegaciones, los encuentros técnicos y las exposiciones ambientales marcaron el comienzo de dos semanas de actividad diplomática.

Entre los espacios de exhibición destacó el pabellón de Armenia, con un amplio despliegue dedicado a mostrar la riqueza de la fauna y flora del país anfitrión mediante materiales informativos sobre sus ecosistemas y patrimonio natural.

Paralelamente, las actividades se extendieron a la Zona Verde, instalada en el Complejo Karen Demirchián, un espacio abierto al público que reúne exposiciones, iniciativas educativas, presentaciones científicas y proyectos vinculados a la sostenibilidad.

La ministra armenia de Educación, Ciencia, Cultura y Deporte, Zhanna Andreasián, recorrió este lunes el pabellón de su sector, donde se presentaron iniciativas educativas relacionadas con la protección ambiental.

Durante otra presentación ante la prensa, el presidente del Fondo Mundial para la Naturaleza (WWF, en sus siglas en inglés), Adil Najam, reclamó a los gobiernos medidas concretas para detener la degradación de los ecosistemas y recordó que las poblaciones de vertebrados silvestres estudiadas registraron una disminución media del 73 % desde 1970.

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Las negociaciones tendrán entre sus principales desafíos la movilización de 200.000 millones de dólares anuales para financiar la biodiversidad antes de 2030, así como la reducción de al menos 500.000 millones de dólares anuales en subvenciones perjudiciales para la naturaleza.

Por otro lado, durante la jornada inaugural Armenia y Colombia presentaron nuevamente un proyecto lanzado el 16 de octubre, en el marco de la Cumbre de Líderes, llamada Coalición de Acción para la Recuperación de Especies Amenazadas (CARES).

Esta iniciativa internacional está destinada a evitar la extinción de especies y promover su recuperación en sus hábitats naturales.

La alianza cuenta con la participación fundadora de 16 países, entre ellos Brasil, Canadá, China, México y Perú, y busca impulsar el cumplimiento de la cuarta meta del Marco Mundial de Biodiversidad de Kunming-Montreal, centrada en detener la extinción de especies amenazadas y favorecer su recuperación.

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El ministro Matevosián invitó a otros países a sumarse a esta iniciativa.

La COP17 también examinará los avances hacia la protección del 30 % de las superficies terrestres y marinas del planeta, un objetivo que, según las evaluaciones difundidas antes de la conferencia, todavía está lejos de cumplirse.

La jornada inaugural estuvo precedida el domingo por una ceremonia con la participación del primer ministro armenio, Nikol Pashinián, durante la cual se proyectaron materiales audiovisuales sobre la naturaleza y la cultura armenia.

En esa ocasión, Schomaker destacó los esfuerzos de Armenia para organizar la conferencia y sostuvo que, pese a las tensiones geopolíticas y la crisis ambiental, la cooperación internacional continúa siendo posible.

La COP17, que se prolongará hasta el 30 de octubre, buscará acordar la denominada hoja de ruta de Ereván para acelerar el cumplimiento de los compromisos ambientales durante los cuatro años que restan hasta 2030

Ereván, 19 oct (EFE).- La XVII Conferencia de las Partes del Convenio de Naciones Unidas sobre la Diversidad Biológica (COP17) comenzó este lunes en la capital armenia con el desafío de acelerar los compromisos internacionales para proteger la naturaleza antes de 2030, en un contexto de preocupación por los insuficientes avances y las dificultades para financiar las medidas de conservación.

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El centro de exposiciones Meridian, acondicionado para acoger las negociaciones, registró desde las primeras horas de la jornada un ambiente de intensa actividad, con representantes de delegaciones internacionales, expertos y organizaciones ambientales que intercambiaban opiniones y mantenían conversaciones en los distintos espacios del recinto.

En la denominada Zona Azul, reservada para los participantes acreditados, comenzaron las sesiones oficiales, exposiciones, pabellones temáticos y espacios de intercambio entre organizaciones, en una jornada marcada por el inicio de las negociaciones que se extenderán hasta el 30 de octubre.

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Entre los espacios de exhibición destacó el pabellón de Armenia, uno de los de mayor despliegue dentro del recinto, dedicado a mostrar la riqueza natural y la biodiversidad delpaís.

A través de una amplia exposición sobre su fauna y flora, utilizando soluciones tecnológicas, el espacio permite a los visitantes conocer las particularidades de losecosistemas armenios y las especies que los habitan.

El encuentro reúne a representantes de las partes del Convenio sobre Diversidad Biológica, integrado por 195 países y la Unión Europea, además de científicos, organizaciones no gubernamentales y representantes de comunidades indígenas.

Uno de los principales objetivos de la COP17 será realizar la primera evaluación mundial de los avances hacia el cumplimiento del Marco Mundial de Biodiversidad de Kunming-Montreal, adoptado en 2022, que establece 23 metas para detener y revertir la pérdida de biodiversidad hasta los próximos cuatro años.

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Los informes difundidos antes de la conferencia advierten que los compromisos siguen siendo insuficientes y que la financiación destinada a la protección de la naturaleza continúa lejos de los objetivos establecidos.

La conferencia se inició formalmente mediante una ceremonia inaugural en la capital armenia, que contó con la participación del primer ministro, Nikol Pashinián, y representantes de organismos internacionales.

El acto incluyó una recepción ofrecida por el Gobierno armenio y actuaciones culturales que permitieron mostrar parte del patrimonio artístico del país anfitrión a las delegaciones extranjeras.

Durante las próximas dos semanas, las delegaciones buscarán acordar la denominada hoja de ruta de Ereván, destinada a impulsar el cumplimiento de los compromisos internacionales durante los años que restan hasta 2030. EFE

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