India pidió a Meta controlar contenidos y algoritmos en plena protesta de las "Cucarachas"

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Nueva Delhi, 19 oct (EFE).- El Gobierno indio pidió a la tecnológica Meta, propietaria de Instagram y Facebook, controlar el contenido mostrado a los usuarios que pudiese causar desorden público o fuera potencialmente engañoso el primer día de las protestas del movimiento juvenil indio de las "Cucarachas", paralizadas por la detención de miles de personas que trataron de manifestarse.

"Se aconseja a Meta emprender las medidas adecuadas para identificar y abordar (...) el contenido que tenga el potencial de causar desorden público o incitar a la violencia u otra actividad ilegal", según una notificación del Ministerio de Electrónica y Tecnología de la Información con fecha del 10 de octubre, divulgada hoy por la agencia local PTI.

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El aviso solicitó a Meta proporcionar un contexto apropiado en relación con fotografías, vídeos, gráficos y otros contenidos sobre "eventos públicos en curso" que pudieran resultar confusos en cuanto a su fecha, ubicación o circunstancias.

La notificación fue emitida en medio de las protestas convocadas en Nueva Delhi por el grupo Cockroach Janta Party (CJP) para exigir la dimisión del jefe de la Comisión Electoral, Gyanesh Kumar, aunque el documento no menciona expresamente al movimiento ni identifica una protesta concreta como origen de la medida.

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Dos de los principales líderes del CJP continúan en prisión provisional desde el pasado martes, cuando fueron detenidos tras intentar manifestarse en Jantar Mantar, un espacio tradicional de protestas en la capital al que las autoridades retiraron recientemente esa condición.

El fundador del movimiento, Abhijeet Dipke, fue detenido durante unas 24 horas y liberado el sábado bajo el compromiso de mantener la paz y la buena conducta durante un año.

Según se puede leer en el documento, la India pidió a la compañía de Mark Zuckerberg "garantizar que los sistemas de recomendación no den lugar a una exposición desproporcionada de los usuarios a un conjunto único o limitado de narrativas, y esforzarse por ofrecer una diversidad adecuada de información relevante y creíble".

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La India ampara su petición en el marco legal de su Reglamento de Tecnologías de la Información de 2021, al que las grandes plataformas tecnológicas que operan en el país deben responder, y pidió además a Meta cooperar con las fuerzas del orden. EFE