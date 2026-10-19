El concierto de Patti Smith cambia de ubicación al Palacio de los Deportes de Gijón y suma 2.000 entradas más

29/04/2026 Patti Smith POLITICA ESPAÑA EUROPA ASTURIAS CULTURA FUNDACIÓN PRINCESA DE ASTURIAS

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El concierto de Patti Smith, enmarcado en la Semana de los Premios Princesa de Asturias 2026, ha cambiado su ubicación del exterior de la Fábrica de Armas de Oviedo al Palacio de los Deportes de la Guía 'Presidente Adolfo Suárez', en Gijón, debido a las previsiones meteorológicas desfavorables previstas para la jornada.

Según ha informado la Fundación Princesa a través de una nota de prensa, la actuación titulada '50 años después', tendrá lugar el mismo 21 de octubre a las 20.30 horas, adelantando media hora su inicio respecto a la convocatoria original.

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Debido al mayor aforo del pabellón gijonés, la organización pone a disposición del público 2.000 entradas adicionales, que se podrán solicitar en la web oficial ('www.fpa.es') a partir de mañana a las 10.00 horas.