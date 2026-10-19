EE.UU. y Paraguay firman acuerdos de interceptación aérea y de cooperación migratoria

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Asunción, 19 oct (EFE).- EE.UU. y Paraguay firmaron este lunes acuerdos para fortalecer su cooperación migratoria y de combate al narcotráfico -lo que incluye la interceptación de aeronaves-, en el marco de la visita de tres días al país del subsecretario de Estado estadounidense, Christopher Landau.

Los convenios fueron rubricados por Landau y el titular del Ministerio de Relaciones Exteriores paraguayo, Rubén Ramírez, tras un encuentro entre ambos y sus equipos de trabajo en la sede de la Cancillería en Asunción.

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La cartera de Exteriores indicó, en un comunicado de prensa, que el pacto contra el narcotráfico establece un marco de cooperación "para la implementación de procedimientos de interceptación aérea".

En la práctica, "contribuirá al fortalecimiento de la vigilancia del espacio aéreo paraguayo mediante el intercambio de información, datos de radar, inteligencia y asistencia técnica", agregó la nota, y señaló que la iniciativa hace parte de los esfuerzos paraguayos "para combatir el narcotráfico y otras actividades ilícitas".

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Por su parte, la Embajada de Estados Unidos en Asunción destacó en X que el acuerdo "fortalecerá la capacidad de Paraguay para vigilar y proteger su soberanía frente a vuelos sospechosos".

"Este acuerdo avanza nuestro objetivo compartido de un hemisferio más fuerte y seguro", puntualizó la delegación diplomática.

En 2023, el ministro del Interior, Enrique Riera, admitió que en la zona del Chaco paraguayo -una región que comparten Argentina, Bolivia, Brasil y Paraguay- hay "un pozo negro de 90.000 hectáreas" que no cuenta con vigilancia aérea, por donde, aseguró, "puede bajar y subir cualquiera".

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De igual forma, los países firmaron un acuerdo para cooperar en materia de seguridad fronteriza, con lo que Paraguay aspira a fortalecer su capacidad operativa en los puntos de entrada al país.

A través de este pacto, Estados Unidos proveerá a Paraguay de su Sistema Seguro de Comparación y Evaluación de Identificación Personal (PISCES, por sus siglas en inglés), que reúne en tiempo real huellas dactilares y de reconocimiento facial con datos biográficos.

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Se trata, según la Cancillería, de "una herramienta tecnológica destinada a optimizar los controles migratorios y monitorear el movimiento de pasajeros".

El acuerdo prevé capacitación y transferencia de conocimientos a las autoridades paraguayas.

Paraguay, uno de los mayores socios de EE.UU. en la región latinoamericana, firmó en diciembre pasado un Acuerdo sobre el Estatuto de Fuerzas (SOFA, en inglés), que fija las pautas para una cooperación amplia en materia de seguridad y concede, entre otros, a los militares estadounidenses exenciones e inmunidades similares a las otorgadas al personal de las misiones diplomáticas.

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Además, Asunción y Washington alcanzaron un convenio que permite la estadía transitoria en suelo paraguayo de migrantes no admitidos en Estados Unidos antes de su regreso a sus países, y otro de Tercer País Seguro que permite remitir a la nación suramericana casos de personas que soliciten refugio

Esta misma jornada, Landau se reunió con el presidente y vicepresidente paraguayos, Santiago Peña y Pedro Alliana, respectivamente, en el marco de una visita que ha calificado como "muy importante" para la diplomacia estadounidense y que tenía como agenda la exploración de oportunidades de inversión y la seguridad regional.

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El funcionario, que encabeza una misión de empresarios estadounidenses, llegó a Paraguay acompañado por el secretario de Estado adjunto para Asuntos del Hemisferio Occidental, Juan Pablo Segura.

Horas antes de recibir a Landau, el presidente paraguayo difundió en X un mensaje de bienvenida en guaraní y español en respuesta a otra publicación del delegado de la Casa Blanca, quien vivió en Paraguay entre 1972 y 1977, cuando su padre George Landau fue embajador en el país suramericano. EFE

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