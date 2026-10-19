DeepSeek mejora su IA para programación y abre un buscador propio para desarrolladores

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Pekín, 19 oct (EFE).- La tecnológica china DeepSeek anunció una actualización de su modelo de inteligencia artificial (IA) V4.1 Flash, con mejoras en programación y ejecución autónoma de tareas, y la apertura de su propio servicio de búsqueda para desarrolladores.

La nueva versión, denominada DeepSeek-V4.1-Flash-1017 y presentada este fin de semana, ya está disponible en la página web, la aplicación y la interfaz de programación (API) de la compañía.

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DeepSeek asegura que la actualización mejora los resultados de las pruebas de rendimiento respecto a su predecesora y permite completar tareas más rápidamente y con respuestas más breves, lo que reduce los recursos necesarios para ejecutarlas.

Entre las capacidades reforzadas figura el desarrollo de proyectos informáticos completos a partir de instrucciones en lenguaje natural, desde la creación de videojuegos hasta el modelado tridimensional, mediante técnicas de aprendizaje por refuerzo y autorretroalimentación.

La compañía mostró como ejemplos la recreación tridimensional de la Ciudad Prohibida de Pekín y el desarrollo de un videojuego de carreras para navegador, aunque los resultados difundidos corresponden a demostraciones propias.

La actualización también está optimizada para entornos de agentes de IA como DeepSeek Harness y las herramientas CodeBuddy y WorkBuddy de la tecnológica china Tencent, diseñados para ejecutar tareas complejas con menor intervención humana.

En paralelo, DeepSeek abrió a desarrolladores las interfaces Search y Fetch de su buscador propio, que permiten localizar páginas web y recuperar su contenido para incorporarlo a aplicaciones y sistemas de IA.

DeepSeek fijó una tarifa de cinco yuanes (unos 0,70 dólares) por cada mil solicitudes a cualquiera de las dos interfaces, que los desarrolladores podrán integrar en sus propias aplicaciones y que estarán disponibles gratuitamente hasta el 1 de noviembre.

El lanzamiento llega después de que DeepSeek sufriera el pasado jueves una interrupción de casi cinco horas en sus servicios, por la que anunció compensaciones a los usuarios afectados.

La empresa, que ganó notoriedad internacional en 2025 por ofrecer modelos de IA de alto rendimiento a bajo coste, compite con tecnológicas chinas y estadounidenses en el desarrollo de sistemas capaces de programar y ejecutar tareas de forma autónoma. EFE

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