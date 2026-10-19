América se escapa como líder del Apertura a falta de cinco jornadas

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México, 18 oct (EFE).- América, del entrenador uruguayo Guillermo Almada, aumentó su ventaja como líder del torneo Apertura 2026 del fútbol mexicano, al concluir este domingo la duodécima jornada del campeonato.

En casa de su rival, las Águilas ganaron por 3-5 al León para confirmarse en el primer lugar con 24 puntos.

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Además de llegar a 27 goles para mantenerse como el equipo con el ataque más letal, empatado con Cruz Azul, a cinco jornadas del cierre de la etapa regular, el cuadro azulcrema muestra la cuarta defensa más segura del Apertura y se perfila como uno de los favoritos para disputar el título.

Monterrey cerró este domingo la jornada con una victoria por 2-1 sobre Pachuca.

Toluca siguió a la baja al empatar 1-1 con San Luis. Los Diablos tomaron ventaja con una diana de Erick Gutiérrez, pero el español Rafael Llorente empató por los visitantes, lo cual tiene al equipo con 21 puntos, tres menos que América, con un partido menos.

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La duodécima jornada tuvo entre lo más destacado la goleada del Cruz Azul 5-0 al Juárez. La Máquina, subió al quinto lugar con 20 puntos.

Atlas se impuso por 0-2 al Necaxa y se acomodó en el tercer lugar con 21 unidades, las mismas que Toluca y una arriba de Guadalajara, cuarto; y de Cruz Azul.

El argentino Juan Brunetta fue héroe y villano en el empate de los Tigres UANL con las Chivas. Le dio ventaja a los regios, pero fue expulsado en el tiempo de descuento del primer parcial, lo cual aprovechó el Guadalajara para igualar con gol de Jordan Carrillo.

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Santos Laguna se confirmó como la revelación de las últimas semanas. Sumó su quinta victoria consecutiva, 5-0 sobre Querétaro. Subió al octavo lugar.

El brasileño Juninho anotó doblete para darle a los Pumas UNAM un triunfo por 1-2 sobre Atlante y Tijuana y Puebla empataron 0-0.

- Partidos de la decimotercera jornada:

20.10: Guadalajara-Necaxa, San Luis-Querétaro, Juarez-Atlante y Tigres UANL-León.

21.10: Puebla-Monterrey, Atlas-América, Toluca-Tijuana, Pachuca-Cruz Azul y Santos Laguna-Pumas UNAM. EFE

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