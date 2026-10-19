Agenda informativa multisoporte América para el lunes 19 de octubre de 2026

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ESTADOS UNIDOS

- El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, participa en un mitin electoral en Wichita (Kansas) por los comicios de medio mandato de noviembre.

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- Comienza el juicio del estudiante de la Universidad Estatal de Florida acusado de matar a dos personas y herir a otros seis en un tiroteo masivo en el campus universitario en abril de 2025.

- Comienza en Miami la Semana Billboard de la Música Latina, el mayor encuentro de esta industria, para celebrar el creciente éxito de las canciones en español. (foto)(video)

- El Consejo de Seguridad de la ONU celebra una sesión sobre la situación en Haití

BRASIL

- El futuro del expresidente Jair Bolsonaro, condenado a prisión por golpismo, también se decide en las urnas: su hijo primogénito Flávio ha prometido indultarlo y gobernar a su lado en caso de que derrote al actual mandatario, Luiz Inácio Lula da Silva, en la segunda vuelta de las elecciones.

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- El presidente Luiz Inácio Lula da Silva participa en un mitin en Porto Alegre, sur del país. (foto)(video)

- Crónica sobre el sector agrícola, motor de la economía del país, que votó en su mayoría por el ultraderechista Flávio Bolsonaro, pese al impacto de los aranceles impuestos recientemente por su aliado, el estadounidense Donald Trump. (foto)(video)

CANADÁ

- Los habitantes de la provincia de Alberta votan en un referéndum provincial sobre diez preguntas relacionadas con inmigración, cambios constitucionales para reforzar las competencias de la provincia y el futuro de Alberta dentro de Canadá.

VENEZUELA

- Rueda de prensa de Vente Venezuela, el partido político liderado por la opositora María Corina Machado, sobre los detalles de su convocatoria a una actividad de calle para el próximo jueves. (foto)(video)

PARAGUAY

- El subsecretario de Estado de EE.UU., Christopher Landau, inicia una visita al país para explorar oportunidades de inversión y cooperación en seguridad, como parte de una gira que se extenderá hasta el próximo 26 de octubre y que incluye a Argentina. (foto)(video)

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PANAMÁ

- Panamá acoge este lunes la Conferencia sobre la Pobreza: 'Fin de la pobreza: recalibrando estrategias, renovando compromisos', que organizan el PNUD y CAF y que contará con la participación de expresidentes como el chileno Gabriel Boric y el colombiano Álvaro Uribe. (foto) (video)

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PERÚ

- Crónica sobre murales, estatuas, carteles, comida y todo tipo de recuerdos "papales" - desde gorros hasta helados, -que han vuelto omnipresente al papa León XIV en Chiclayo, la ciudad peruana donde fue obispo durante ocho años y que ahora aguarda con expectación su visita. (foto)(video)

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- Los ministros de Relaciones Exteriores de Perú, Carlos Espá; y de Ecuador, Roberto Kury, lideran en Lima la decimoctava Comisión de Vecindad Peruano-Ecuatoriana.

ARGENTINA

- Argentina difunde este lunes su cifra de intercambio comercial correspondiente a septiembre (Texto)

URUGUAY

- Autoridades de la Cámara de la Construcción y del Gobierno abordan, en el Día de la Construcción, los desafíos de dicha industria para el país y la sostenibilidad como cimiento del crecimiento económico.

MÉXICO

- Tulum, considerado uno de los destinos turísticos más importantes del Caribe mexicano vive una crisis ante la falta de visitantes, el encarecimiento de precios y la poca afluencia del aeropuerto inaugurado durante la Administración de Andrés Manuel López Obrador (2018-2024). (foto)(video)

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GUATEMALA

- El Gobierno ofrece detalles sobre la repatriación de los restos del premio nobel Miguel Ángel Asturias, el escritor más laureado en el país centroamericano, quien se encuentra en Francia desde 1974. (foto)(video)

DEPORTES

Argentina.- Este martes se cumplen 50 años del debut de Diego Armando Maradona, el 20 de octubre de 1976, en Primera División, con 15 años, en el equipo Argentinos Juniors.

Honduras.- Previa del partido de ida de la repesca entre Marathón, de Honduras, y Alianza, de El Salvador, por un cupo a la Copa de Campeones de la Concacaf 2027. EFE

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mesaamerica@efe.com

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