Vietnam firma pactos comerciales con cuatro naciones europeas para diversificar sus socios

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Bangkok, 18 oct (EFE).- El Gobierno de Vietnam firmó este domingo acuerdos de libre comercio con Islandia, Liechtenstein, Noruega y Suiza, en el contexto de la búsqueda de Hanói de nuevos mercados para alcanzar su objetivo de crecimiento económico de dos dígitos.

"El acuerdo comercial supone un hito importante en las relaciones entre Vietnam y los cuatro países europeos, y refleja la apuesta por mejorar la cooperación económica y promover el libre comercio en medio de las fluctuaciones económicas mundiales", apunta el comunicado oficial publicado en la web del gobierno vietnamita.

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El pacto comercial abarca una amplia gama de áreas importantes como el comercio de bienes, el comercio de servicios, la inversión, la propiedad intelectual y el desarrollo sostenible, entre otras, según informa Hanói.

A la ceremonia de firma acudió el secretario general del Partido Comunista y presidente vietnamita, To Lam; la primera ministra de Liechtenstein, Brigitte Haas; el presidente suizo, Guy Parmelin; y representantes de los gobiernos de Islandia y Noruega.

Vietnam, una de las economías más dinámicas de Asia, y estas cuatro naciones, que no pertenecen a la Unión Europea (UE), concluyeron en julio las negociaciones para el tratado de libre comercio, que comenzaron oficialmente en 2012.

Según datos oficiales, el comercio bilateral entre Hanói y estas cuatro naciones europeas alcanzó en 2025 los 4.800 millones de euros, con maquinaria eléctrica, pescado y productos farmacéuticos entre las principales importaciones vietnamitas, mientras que calzado y confección fueron las principales exportaciones.

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En los últimos años, Hanói ha impulsado la búsqueda de nuevos mercados para su creciente industria, especialmente tras verse amenazada por los altos aranceles a sus exportaciones que Estados Unidos le buscaba imponer.

Vietnam estima que en los primeros nueve meses de 2026 su crecimiento económico se sitúa en el 9,01 %, cifra aún por debajo del objetivo de crecer al 10 % durante el próximo quinquenio.