Trump pide cerrar fronteras "antes de que sea demasiado tarde" y achaca el deterioro del país a la inmigración

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El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha instado a Francia a cerrar sus fronteras cuanto antes y recuperar el control de la situación ante lo que considera un agravamiento de la crisis que atraviesa el país, que ha atribuido a la continua llegada de inmigrantes.

En un mensaje publicado en redes sociales, el inquilino de la Casa Blanca ha denunciado que Francia está "en llamas" y ha puesto el foco en la inmigración procedente de lugares con distintas culturas, a las que ha culpado de echar a perder la nación francesa.

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"La inmigración de personas de un mundo completamente diferente, personas con odio en sus corazones, ha destrozado a ese país que alguna vez fue grande", ha aseverado el mandatario, antes de reclamar a las autoridades galas que adopten medidas inmediatas para revertir la situación. "¡Cierren sus fronteras y tomen el control antes de que sea demasiado tarde!", ha concluido.

La demanda del Trump tiene lugar en un contexto de gran agitación en el país, que ha visto las calles de sus principales ciudades asediadas por el "desorden" y la violencia vividos en el marco de las multitudinarias protestas celebradas en distintos puntos del país para denunciar la mala situación de la educación pública, el elevado coste de la vida y la violencia policial de las últimas semanas. Según datos del Gobierno francés, la jornada de este sábado se ha saldado con 1.800 detenidos y más de 500 agentes heridos.

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