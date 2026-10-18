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Trump cree que Zelenski "no quiere acabar esta guerra y probablemente nunca quiso"

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El presidente estadounidense, Donald Trump, ha reprochado este domingo al presidente ucraniano, Volodimir Zelenski, que "no quiere acabar esta guerra" por el dinero que le han dado los países europeos y el anterior gobierno estadounidense.

"Con todo el dinero que como es bien sabido Europa le está dando y que el 'Retorcido' Joe Biden le dio antes, no quiere acabar esta guerra y probblemente nunca quiso", ha afirmado Trump en un mensaje publicado en redes sociales.

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En concreto, Trump ha asegurado que Zelenski pudo haber conseguido hace dos años "un acuerdo mejor del que puede conseguir ahora". "Su país es un caos, una gran parte de su territorio se ha perdido, sus océanos y mares ya no están y su población masculina está bajo mínimos, heridos y/o muertos", ha argumentado. "¡Quiero que esta guerra termine!", ha remachado.

En cuanto al acuerdo para la compra de diésel ruso, Trump ha argumentado que se enmarca en las negociaciones para temrinar con la guerra. "No quiero hacer nada que aleje tontamente a Rusia de la mesa de negociación", ha señalado.

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De hecho, ha subrayado que "se están haciendo grandes avances" y ha mencionado en particular las negociaciones para el intercambio de prisioneros.

También ha defendido su decisión de no firmar la conocida como Ley Graham con nuevas sanciones contra Rusia. "Firmar ese documento en este momento haría" que Rusia se retirara de las negociaciones, según Trump, que advierte de que ahora "Rusia está haciendo muy poco para ayudar a la República Islámica de Irán comparado con lo que podría estar haciendo". "Quiero que siga así y así será a menos que gente estúpida se interponga", ha remachado.

Por último, ha insistido en el "grave daño" que estarían haciendo los ataques ucranianos contra las refinerías rusas, "también en Estados Unidos". "Agricultores, rancheros y empresas de todo tipo se ven enormemente afectados, pero Rusia sigue enviando millones de barriles de diésel a bajo precio", ha argüido.

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