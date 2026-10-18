Domingo, 18 de octubre de 2026 (02:00 GMT)

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DESTACADOS

FRANCIA PROTESTAS

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París - Francia hace un balance después de la jornada de protestas masivas en todo el país convocadas en redes sociales por un colectivo muy dispar que degeneró en destrozos y saqueos de edificios públicos y comercios, en un día marcado por una gran violencia, de la que el Gobierno y la ultraderecha responsabilizó a la izquierda radical.

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BRASIL ELECCIONES

- Primer debate para la segunda ronda de las elecciones presidenciales de Brasil del domingo 25 entre el opositor Flávio Bolsonaro y el presidente Luiz Inácio Lula da Silva.

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(El debate, organizado por la TV Band, comienza a las 23:00 GMT).

- El candidato opositor Flávio Bolsonaro participa en un gran mitin en la Avenida Paulista, en el centro de São Paulo, a una semana de la segunda vuelta de las elecciones. (Texto) (Foto)

- La carrera por la Presidencia de Brasil llega a su última semana con un escenario que pocos días atrás parecía más favorable a Flávio Bolsonaro y que ahora comienza a sonreírle a Luiz Inácio Lula da Silva, quien dominó la agenda política de los últimos ocho días al lograr la reducción de la jornada laboral y anunciar nuevos beneficios para los brasileños junto con una intensa actividad en las calles y las redes sociales. (Video)

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- Concierto por la Democracia en la playa de Copacabana liderado por el cantautor brasileño Caetano Veloso, en apoyo a la reelección de Luiz Inácio Lula da Silva. (Texto)(01:00 GMT del lunes)

ELECCIONES EEUU

Washington - El voto latino gana peso en Iowa, un estado que será clave en las elecciones legislativas del próximo 3 de noviembre, donde la minoría hispana ha ido creciendo y podría ser crucial en un contexto de preocupación por el aumento del costo de la vida y el endurecimiento de las políticas migratorias.

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PAPA SALUD

Ciudad del Vaticano - El papa León XIV presidirá en el Vaticano el Ángelus dominical, en su primera reaparición en un acto público tras su operación y convalecencia hospitalaria por un adenocarcinoma pulmonar.

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PALESTINA ELECCIONES

Birzeit - Tras el aplazamiento de los comicios previstos para noviembre, los territorios palestinos encadenarán al menos veintiún años sin celebrar elecciones legislativas, mientras una nueva generación de estudiantes universitarios de Cisjordania insta a la Autoridad Palestina a que abra espacio a jóvenes con ideas renovadas para hacer frente a la ocupación israelí.

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ADEMÁS

UCRANIA GUERRA | Jmelnitski - Mikola Luchinski, responsable de la parroquia más grande de Ucrania, y decenas de otros sacerdotes visitan el frente y se mantienen en contacto constante con los soldados ucranianos para brindarles un apoyo espiritual vital en medio de un peligro mortal. Por Rostyslav Averchuk. (Texto) (Foto) (Video)

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CHILE ESTALLIDO | Organizaciones sociales y estudiantiles convocan una marcha en Santiago para conmemorar el séptimo aniversario del estallido que azotó Chile en 2019, en medio de un creciente malestar ciudadano por el alto costo de la vida, el desempleo y los millonarios recortes gubernamentales. (Texto)(Foto)(Video)

- A siete años del estallido social que desató la mayor crisis en Chile desde el retorno a la democracia, el país vive un clima de baja movilización y los expertos ven poco probable una ola de protestas de la magnitud de 2019, aunque la mayoría de las demandas sigue vigente y el descontento ciudadano crece. (Análisis) (Texto) (Foto)

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BOLIVIA CIENCIA | Chacaltaya (Bolivia) - Aportes científicos de impacto mundial como la confirmación de la existencia de una partícula subatómica en 1935 han llevado a Bolivia a pedir que el Laboratorio de Física Cósmica de Chacaltaya, el más alto del mundo al estar situado en una montaña a 5.220 metros de altitud, sea declarado patrimonio de la humanidad. (Texto) (Foto) (Video)

FRANCIA CINE | Lyon - La fabulosa historia de Alice Guy, pionera del cine y primera mujer cineasta de la historia, resurge del olvido en una miniserie protagonizada por la actriz franco-argentina Bérénice Bejo que se presenta este domingo en el Festival Lumière de Lyon. (Texto) (Foto) (Video)

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NUESTROS TEMAS

FINLANDIA TURISMO | Helsinki - El archipiélago de Turku, en el suroeste de Finlandia, ha lanzado una original campaña promocional en la que busca a un perfumista -una "nariz", en el argot profesional- para describir y documentar los aromas de las islas y certificar que, como sostienen los creadores de la iniciativa, es el "destino turístico que mejor huele del mundo". Por Juanjo Galán (Texto) (Foto) (Video)

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AGENDA INFORMATIVA

América

Morelia.- MÉXICO CINE.- El director mexicano Guillermo del Toro recibe la Medalla Filmoteca UNAM en una gala del Festival Internacional de Cine de Morelia (FICM) que celebra los veinte años de su película ‘El laberinto del fauno’. (Texto) (Foto) (Video)

Caracas.- VENEZUELA GOBIERNO.- El Gobierno de Venezuela realiza una consulta para escoger proyectos prioritarios en comunidades en momentos en que la sociedad civil demanda la celebración de elecciones presidenciales. (Texto) (Foto) (Video)

Lima.- PERÚ RELIGIÓN.- La presidenta de Perú, Keiko Fujimori, participa por primera vez como jefa de Estado en la procesión del Señor de los Milagros, la imagen de mayor devoción de Perú, en su principal salida a las calles de Lima en el mes de octubre. (Texto) (Foto) (Video)

Sao Paulo.- BRASIL ELECCIONES.- Primer debate para las elecciones presidenciales de Brasil, entre el opositor Flávio Bolsonaro y el presidente Luiz Inácio Lula da Silva. (Texto) (Foto) (Video)

Los Ángeles.- VICTORIA'S SECRET.- La emblemática firma de Victoria's Secret despliega las alas para ofrecer su desfile anual, un esperado evento en el que la marca exhibe sus nuevas colecciones de lencería y productos en una pasarela que combina actuaciones musicales en directo y producción de entretenimiento. (Texto) (Foto) el evento comienza a las 16:30 hora local (23:30 GMT)

19:00 GMT.- Sao Paulo.- BRASIL ELECCIONES.- El candidato opositor Flávio Bolsonaro participa en un gran mitin en la Avenida Paulista, en el centro de São Paulo, a una semana de la segunda vuelta de las elecciones. (Texto) (Foto) (Video)

00:30 GMT del lunes.- Caracas.- VENEZUELA RELIGIÓN.- La Iglesia católica homenajea con una procesión en el centro de Caracas a los santos José Gregorio Hernández y Carmen Rendiles, a un año de su canonización. (Texto) (Foto) (Video)

01:00 GMT del lunes.- Río de Janeiro.- BRASIL ELECCIONES.- Concierto por la Democracia en la playa de Copacabana liderado por el cantautor brasileño Caetano Veloso, en apoyo a la reelección de Luiz Inácio Lula da Silva.

Europa

08:45 GMT.- Lyon.- FRANCIA CINE.- La fabulosa historia de Alice Guy, pionera del cine y primera mujer cineasta de la historia, resurge del olvido en una miniserie protagonizada por la actriz franco-argentina Bérénice Bejo que se presenta este domingo en el Festival Lumière de Lyon. (Texto) (Foto) (Video)

Helsinki.- FINLANDIA TURISMO.- El archipiélago de Turku, en el suroeste de Finlandia, ha lanzado una original campaña promocional en la que busca a un perfumista -una "nariz", en el argot profesional- para describir y documentar los aromas de las islas y certificar que, como sostienen los creadores de la iniciativa, es el "destino turístico que mejor huele del mundo". (Texto) (Foto)

Jmelnitski.- UCRANIA GUERRA.- Mikola Luchinski, responsable de la parroquia más grande de Ucrania, y decenas de otros sacerdotes visitan el frente y se mantienen en contacto constante con los soldados ucranianos para brindarles un apoyo. (Texto) (Foto) (Video)

O.Medio y África

El Cairo.- YEMEN CONFLICTO.- El Parlamento egipcio celebrará este domingo una sesión plenaria extraordinaria a petición del presidente egipcio, Abdelfatah al Sisi, que espera la autorización del órgano legislativo para una eventual intervención en defensa de Arabia Saudí ante la escalada del conflicto con los rebeldes hutíes del Yemen.

Bagdad.- REUNIÓN OCI.- Los ministros de Exteriores de los 57 países miembros de la Organización para la Cooperación Islámica (OCI) mantienen una reunión en Bagdad, que acogerá por primera vez una cita de este tipo desde 1981.

Birzeit.- PALESTINA ELECCIONES.- Tras el aplazamiento de los comicios previstos para noviembre, los territorios palestinos encadenarán al menos 21 años sin celebrar elecciones legislativas, mientras una nueva generación de estudiantes universitarios de Cisjordania insta a la Autoridad Palestina a que abra espacio a jóvenes con ideas renovadas para hacer frente a la “ocupación” israelí. (Texto) (Foto) (Video)

Asia

Pekín.- CHINA TAIWÁN.- China realiza desde el lunes 12 y hasta el 20 de octubre una serie de ejercicios militares, la mayoría con fuego real, frente a sus propias costas, después de que Pekín acusara al presidente taiwanés, Lai Ching-te, de "buscar la independencia por la fuerza" tras su discurso con motivo del Día Nacional de la isla.

02:00 GMT.- Bangkok.- FMI BM.- El Fondo Monetario Internacional (FMI) y el Banco Mundial (BM) celebran la ceremonia de clausura de su reunión anual en Bangkok tras siete jornadas de encuentros.

Redacción EFE Internacional

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