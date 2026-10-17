Zelenski teme que Trump siga levantando más sanciones contra Rusia

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Berlín, 17 oct (EFE).- El presidente de Ucrania, Volodímir Zelenski, teme que el levantamiento temporal de las sanciones contra Rusia por parte de su homólogo estadounidense, Donald Trump, sea solo el primer paso y que haya más medidas favorables al jefe del Kremlin, Vladímir Putin.

"Lamentablemente, el levantamiento de las sanciones continuará. Creo que el acuerdo sobre el diésel es el primer paso. Me parece que no se puede detener a Putin de esta manera. Al contrario, siente alegría y satisfacción al ver que cuenta con ese apoyo", afirmó Zelenski a los medios tras regresar de Bruselas, donde participó el viernes en la cumbre europea, según recoge la agencia Ukrinform.

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Zelenski agradeció al Congreso de Estados Unidos la aprobación en septiembre pasado de la Ley Lindsey Graham de sanciones contra Rusia y afirmó que suspender su aplicación fue un error.

"Estoy agradecido a sus amigos en el Congreso que apoyaron esta ley. Fue una gran victoria. Existe realmente un apoyo bipartidista a esta legislación. Y ahora, la decisión de anular todo esto, de bloquearlo, me parece equivocada. Y, sin duda, solo ayuda a los rusos. (…) Desde luego, no detiene la guerra", sentenció.

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Dijo tener la esperanza de que Trump "haga todo lo posible para que Putin deje de matar, detenga los ataques contra nuestro sector energético y ponga fin a esta guerra", pero reiteró que esto no se puede lograr limitando la capacidad de Ucrania para responder a Rusia "y mucho menos levantando las sanciones".

Previamente, Zelenski había lamentado en la red social X que Trump haya decidido "ignorar por completo la Ley Lindsey Graham".

La decisión de Trump afecta a una ley bautizada con el nombre del fallecido senador republicano Lindsey Graham, que fue uno de los mayores defensores de Ucrania en el Congreso de EE.UU., que busca endurecer las sanciones contra la economía rusa y limitar la maquinaria bélica que financia la guerra contra el país europeo.

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"Esta ley podría haber sido de gran ayuda, ¡y todavía puede serlo! Pero debe aplicarse de verdad, y cada voz que se alce en su apoyo es importante", recalcó Zelenski.

El mandatario aludió aparentemente a la decisión de Gregory W. Meeks, miembro del Partido Demócrata en la Comisión de Asuntos Exteriores de la Cámara de Representantes, que presentó el viernes un proyecto de ley bipartidista para prohibir "el acuerdo corrupto del presidente Trump con (el presidente ruso,) Vladímir Putin, para comprar e importar diésel ruso", según un comunicado del propio representante.

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La orden ejecutiva de Trump firmada el viernes exime las sanciones contra personas y entidades vinculadas al Gobierno ruso; las restricciones financieras y comerciales y los aranceles previstos para los productos rusos, y los procedentes de determinados países compradores de hidrocarburos de Rusia.

El mandatario estadounidense anunció el pasado 9 de octubre que había acordado con su homólogo ruso, Vladímir Putin, el suministro de diésel para los mercados internacionales, con el objetivo de aliviar los precios de la energía y los combustibles. EFE

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