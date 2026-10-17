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Trump suspende temporalmente sanciones del Congreso contra Rusia por "interés nacional"

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Washington, 16 oct (EFE).- El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, firmó este viernes una orden ejecutiva que suspende temporalmente la aplicación de un amplio paquete de sanciones contra Rusia, al argumentar, frente a la decisión del Congreso, que la medida responde al interés nacional, según informó la Casa Blanca.

La decisión afecta a una ley bautizada con el nombre del fallecido senador republicano Lindsey Graham, de Carolina del Sur, que busca endurecer las sanciones contra la economía rusa y limitar el flujo de recursos financieros que contribuyen a sostener la guerra contra Ucrania. EFE

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