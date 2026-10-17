Trump suspende el último paquete de sanciones contra Rusia por motivos de "interés nacional"

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El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha suspendido este viernes la aplicación del último paquete de sanciones contra Rusia --aprobado por el Congreso hace un mes y el cual estaba a punto de entrar en vigor-- alegando que la decisión "redunda en el interés nacional" del país.

La orden ejecutiva firmada por Trump estipula que las sanciones permanecerán paralizadas "hasta nuevo aviso", una postura que el Gobierno republicano ha justificado por responder "al interés nacional de Estados Unidos".

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A mediados de septiembre, el presidente estadounidense firmó la 'Ley Graham' --promulgada por el difunto senador republicano y elogiado por el propio Trump-- tras su aprobación en el Congreso con apoyo de los partidos. Las medidas tenían por objeto aumentar la presión sobre Moscú por su guerra contra Kiev con medidas dirigidas a los mayores compradores de petróleo y gas del Kremlin, y que permitía a su vez imponer aranceles a países como China e India.

Este movimiento afianza así el cambio de postura de Washington hacia Moscú --tras el reciente acuerdo para importar diésel ruso pese a las restricciones vigentes-- y contrasta con la creciente distancia respecto a Ucrania, cuyo liderazgo por parte de su par, Volodimir Zelenski, ha sido cuestionado de forma explícita por la Casa Blanca.

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En las últimas horas, Trump ha afirmado que Zelenski, "no es un buen tipo" para tratar con la Casa Blanca y que, si finalmente existe "algún tipo de acuerdo, no será con él". Asimismo, le ha criticado "por no querer (nunca) llegar a un acuerdo", unas palabras celebradas recientemente por el Kremlin.