Agencias

Francia decomisa 8,6 toneladas de droga en las Antillas y el Atlántico con varios países

Guardar

París, 17 oct (EFE).- La Marina francesa ha llevado a cabo tres operaciones antidroga en las Antillas y el Atlántico este mes de octubre, con el apoyo de países de la zona, que ha permitido la incautación de más de 8,6 toneladas de estupefacientes y la detención de cinco personas.

En un comunicado emitido por los Ministerios de Defensa y de Exteriores y la Prefectura de la Martinica, las autoridades francesas destacaron que esas operaciones se llevaron a cabo "gracias a una estrecha cooperación con los socios colombianos, estadounidenses, neerlandeses, británicos y venezolanos".

PUBLICIDAD

La primera tuvo lugar el pasado día 4 cuanto una fragata francesa, en asociación con la Marina colombiana, interceptó una lancha rápida que navegaba sin bandera en la que se encontraron 16 paquetes de cocaína.

El día 13, en el marco igualmente de esa cooperación franco-colombiana, el objetivo fue un barco con bandera venezolana en el que había cocaína y marihuana.

En total, en esos dos decomisos había 1.589 kilos de cocaína y 1.727 kilos de marihuana.

Tanto la droga, como los barcos y las personas que formaban parte de las tripulaciones, -de las que el Gobierno francés no dio detalles de su número ni de su nacionalidad- quedaron en manos de las autoridades de Colombia y de Venezuela, que en virtud de la normativa internacional son las competentes para dar una continuidad judicial.

PUBLICIDAD

Otra operación de un barco militar francés el día 8 permitió el apresamiento de un pesquero que estaba atravesando el Atlántico sin bandera y con 150 paquetes de cocaína que sumaban 5.292 kilos.

En este caso, el cargamento y los cinco miembros de la tripulación fueron conducidos hasta el puerto francés de Fort de France, en Martinica, donde han quedado detenidos. EFE

(vídeo)

Últimas Noticias

Al menos tres muertos en nuevos ataques del Ejército de Israel en la ciudad de Gaza y Jan Yunis

Al menos tres muertos en nuevos ataques del Ejército de Israel en la ciudad de Gaza y Jan Yunis

Primer aniversario del robo del Louvre: grave crisis de imagen y las joyas sin aparecer

Infobae

Irak inicia reunión de Organización para Cooperación Islámica marcada por tensión regional

Infobae

El Padre Ángel, volcado con el Papa León XIV tras su diagnóstico de cáncer de pulmón: "Vamos a tener Papa para rato"

El Padre Ángel, volcado con el Papa León XIV tras su diagnóstico de cáncer de pulmón: "Vamos a tener Papa para rato"

Aitana disfruta de una noche entre amigas mientras su relación con Plex sigue viento en popa

Aitana disfruta de una noche entre amigas mientras su relación con Plex sigue viento en popa