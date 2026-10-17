Ecuador reinicia el paso de crudo colombiano por oleoductos tras suspensión por aranceles

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Guayaquil (Ecuador), 17 oct (EFE).- La petrolera estatal ecuatoriana Petroecuador informó este sábado que se reinició el servicio de transporte de crudo de las empresas colombianas Ecopetrol y Amerisur a través de dos oleoductos, después de que estas compañías suspendieran el paso en enero por la guerra comercial que inició el presidente de Ecuador, Daniel Noboa, con la imposición de aranceles.

Desde este mes, Petroecuador transporta un promedio de 11.900 barriles diarios de crudo colombiano, con lo cual estima ingresos mensuales de 1,4 millones de dólares, con una proyección anual de 16,8 millones de dólares.

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El crudo empezó pasar a través de los oleoductos San Miguel – Lago Agrio (OSLA) y Transecuatoriano (SOTE) y, con esta reanudación, la petrolera ecuatoriana señaló que "se retoma el proceso contractual bilateral vigente desde 2024".

Desde el municipio de Lago Agrio, en la provincia amazónica de Sucumbíos, fronteriza con Colombia, el crudo colombiano recorre cerca de 500 kilómetros por el Sote hasta el punto de embarque para su exportación desde la provincia costera de Esmeraldas.

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De acuerdo a Petroecuador, Ecopetrol y Amerisur suspendieron el 23 de enero las entregas de petróleo a la estatal ecuatoriana después de que entró en vigor una resolución con la que el Gobierno del presidente Daniel Noboa oficializó el alza de la tarifa de transporte del crudo de usuarios extranjeros por el Sote, que pasó de tres a treinta dólares.

El aumento de la tarifa se produjo después de que Noboa iniciara días antes una guerra comercial con Colombia que, en ese entonces, implicó la imposición de aranceles del 30 % a las importaciones provenientes de ese país, que entraron en vigencia en febrero y que meses después escalaron hasta el 100 %.

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El presidente ecuatoriano impuso los aranceles a productos colombianos, que denominó como "tasa de seguridad", argumentando una supuesta falta de apoyo del Gobierno de su entonces homólogo Gustavo Petro en la lucha contra el narcotráfico en la frontera que comparten ambos países.

La guerra comercial entre ambos países terminó a inicios de junio, después de la intervención de la Comunidad Andina (CAN), aunque Noboa lo atribuyó a un acuerdo con Abelardo De la Espriella antes de que ganara los comicios a finales de ese mismo mes. EFE

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