Atlas, del colombiano Camilo Vargas, vence al Necaxa y llega a la cima del Apertura

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Aguascalientes (México), 16 oct (EFE).- Atlas, en el que juega el colombiano Camilo Vargas, superó este viernes por 0-2 al Necaxa para ascender a la cima del Apertura del fútbol mexicano en el arranque de la duodécima jornada.

Los tantos del triunfo los hicieron el marroquí Ryan Mmaee y el argentino Manuel Capasso.

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El Atlas, que entrena el argentino Hernán Crespo, llegó a 21 puntos, los mismos que el América, con el que comparte la cima del torneo. El Necaxa, dirigido por el peruano Juan Reynoso, se quedó con nueve unidades en la decimoséptima posición.

El duelo ofreció un ir y venir sobre ambas porterías en los primeros minutos.

Owen González, del Necaxa, tuvo la primera opción con un disparo dentro del área que salió apenas desviado de la portería defendida por Camilo Vargas.

El Atlas hizo daño al minuto cinco gracias a Ryan Mmaee, quien remató de derecha un servicio del argentino Florián Monzón, con el que venció a Javier Orantes para el 0-1.

El local, aunque de manera desordenada, adelantó líneas en busca del empate que buscó con remates de Diego Ochoa y de Emilio Rodríguez, que no tuvieron la precisión necesaria.

En la segunda mitad los Rayos mantuvieron la presión sobre el arco visitante.

El Atlas tuvo la oportunidad para ampliar la ventaja en los botines del argentino Kevin Zenón, quien luego de un error en la salida de Necaxa recuperó el balón para disparar sobre la salida del guardameta, pero el esférico se fue por encima del travesaño.

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La presión del equipo rojiblanco se incrementó a partir del minuto 68, cuando los Zorros sufrieron la expulsión del argentino Milton Valenzuela.

El asedio local impidió que el Atlas cruzara su medio campo, pero la falta de puntería se mantuvo a pesar de las constantes llegadas sobre el arco de Camilo Vargas.

El visitante selló el 0-2 sobre el 90 en un tiro de esquina, que después de una serie de rebotes remató de derecha Manuel Capasso.

Más tarde los Pumas UNAM, en los que juega el costarricense Keylor Navas, visitarán al Atlante y el Tijuana, que entrena el uruguayo Sebastián Abreu, recibirá al Puebla. EFE