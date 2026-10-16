Tana Rivera, así afronta su cumpleaños más triste tras su ruptura con Roca Rey

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Tana Rivera cumple este viernes 16 de octubre 27 años pero, lejos de la celebración que había planeado hasta el más mínimo detalle y que iba a tener lugar con la presencia de todos sus seres queridos este sábado en la finca que Andrés Roca Rey posee en Sevilla, esta fecha está marcada por la tristeza y la incertidumbre sobre su relación con el torero tras su inesperada ruptura hace unos días.

Tal y como han revelado varios medios de comunicación, el peruano quería que este cumpleaños -el primero que vivían juntos desde que comenzaron su historia de amor el pasado abril- fuese inolvidable para la hija de Eugenia Martínez de Irujo, y le había regalado una gran fiesta en 'La Consentida' bautizada como 'Los Sanfermines de Tana', inspirada en la fiesta grande de Pamplona y a la que obsequiarían a los asistentes con el tradicional pañuelo rojo del festejo.

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Sin embargo, una semana antes del gran día, el pasado sábado 10 de octubre, Tana escribía un mensaje de grupo a los 60 invitados para comunicarles que la celebración se suspendía por "motivos logísiticos", pidiéndoles "mil perdones" y rogándoles que por favor no le escribiesen por privado porque no le apetecía hablar. Una cancelación 'in extremis' que hacía que saltasen las alarmas sobre una posible crisis en la pareja que se confirmaba este martes, cuando 'Vanitatis' revelaba en primicia que Roca Rey había puesto fin a su noviazgo al sentirse "sobrepasado" por lo rápido que estaba yendo todo entre ambos.

Desde entonces han sido varias las informaciones surgidas sobre este tema, y mientras '¡Hola!' sostiene que no se trata de una ruptura definitiva sino de una grave crisis motivada por una fuerte discusión que habría tenido lugar hace unos días, otras teorías apuntan a que la decisión del torero sería firme por los diferentes modos de vida que llevan, ya que mientras la nieta de la duquesa de Alba tiene numerosos planes sociales y quiere entrar y salir como cualquier chica de su edad, el peruano querría llevar una existencia tranquila concentrado en su carrera taurina.

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Lo que sí cobra fuerza es que para Tana, que estaría "enamoradísima" de Roca Rey y no se esperaba este desenlace después de seis meses de amor, habría sido un duro varapalo y se estaría refugiando en su familia, sus amigos y su trabajo, y son muchos los que están convencidos de que los sentimientos del diestro también son muy fuertes y la reconciliación podría llegar pronto.

Un momento complicado a nivel personal en el que la hija de Fran Rivera cumple 27 años, por lo que lo más probable es que sople las velas en la intimidad arropada tan solo por su entorno más cercano y con la incógnita de si el peruano dará un paso al frente en una fecha tan señalada.

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