Los hutíes denuncian la muerte de tres niños de una misma familia en un ataque saudí al sur de Saná

Guardar

Tres niños de una misma familia han muerto a causa de un ataque ejecutado este viernes por las fuerzas de la coalición encabezada por Arabia Saudí contra un municipio al sur de Saná, capital de Yemen, controlada por los rebeldes hutíes.

El ministro de Sanidad de la insurgencia, Anees Alasbahi, ha denunciado la muerte de los tres menores en un bombardeo sobre el distrito de Dauran Anes, en la provincia de Dhamar, si bien ha matizado que se trata de un balance preliminar.

PUBLICIDAD

Además de los tres niños, han resultado heridas al menos nueve personas a causa de los mismos ataques que, asegura el ministro, fueron perpetrados con "bombas de racimo" y dirigidos contra "viviendas civiles".

Los hutíes, que el 3 de septiembre lanzaron una ofensiva a gran escala en el oeste del país, han ejecutado numerosos ataques con misiles y drones contra Arabia Saudí, incluidos varios aeropuertos, en respuesta al apoyo de la coalición internacional encabezada por Riad a las operaciones militares del Gobierno de Yemen reconocido internacionalmente.

PUBLICIDAD

Las tropas de las autoridades yemeníes reconocidas por la comunidad internacional anunciaron el pasado 4 de octubre una ofensiva a gran escala para recuperar los territorios recientemente capturados por los hutíes y avanzar incluso hacia la capital, Saná, en manos de los rebeldes desde 2014.