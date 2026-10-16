LG impulsa el 'Día de la Madre del Árbol' para acelerar la reforestación mediante semillas autóctonas

Guardar

El tercer sábado de octubre, coincidiendo con las primeras lluvias del otoño, LG España celebra el 'Día de la Madre del Árbol', con el objetivo de "movilizar a la sociedad civil, los municipios y las instituciones de todo el país" para devolver la vida a los bosques, aprovechando esta "ventana climática" del inicio de la temporada de lluvias.

Frente al calor extremo del verano, que reduce drásticamente las probabilidades de supervivencia vegetal, la siembra a principios del otoño permite a las plantas disponer de varios meses de humedad y temperaturas suaves para consolidar su desarrollo, tal y como explica la tecnológica mediante un comunicado.

PUBLICIDAD

A través del proyecto Smart Green Trees, la compañía materializa su apuesta por la Sostenibilidad 2.0, una evolución que trasciende la eficiencia del producto para pasar a la acción directa y colectiva en el territorio. Con este enfoque, el objetivo central de LG es poner en valor la plantación a partir de semillas autóctonas como la tecnología natural más accesible y eficiente para la absorción de dióxido de carbono y la restauración del equilibrio ecológico.

EL VALOR NATURAL DE PLANTAR CON SEMILLAS

A diferencia de las plantas que crecen en macetas de vivero, la semilla que germina directamente en la tierra desarrolla desde el primer momento una raíz principal profunda y vertical. Esta raíz penetra sin obstáculos hacia las capas bajas del suelo en busca de agua, lo que hace que la planta soporte mucho mejor la falta de lluvia y no sufra el estrés que suele provocar el trasplante a campo abierto.

PUBLICIDAD

Además, según recogen estudios forestales, la siembra directa permite abaratar los costes entre un 40 y un 60 por ciento respecto al uso de plantones, lo que facilita actuar sobre extensiones mucho más grandes.

Para llevar a cabo este tipo de plantaciones, se utiliza la técnica del Nendo Dango, un método originario de Japón que permite hacer una reforestación masiva a un coste mucho menor. Las bolas de Nendo Dango se elaboran a mano mezclando arcilla, compost y semillas autóctonas. De esta manera, la arcilla funciona como un escudo que protege a la semilla frente a las inclemencias del tiempo y los animales hasta que el agua de lluvia disuelve la mezcla y permite que comience a crecer.

PUBLICIDAD

El uso exclusivo de semillas autóctonas es un pilar fundamental de la iniciativa. Al tratarse de especies propias de cada zona, son plantas que han evolucionado adaptándose a sus condiciones climáticas, a las características del suelo y a la fauna local. Por esta razón, utilizarlas es la forma más eficaz de ayudar a recuperar los ecosistemas de manera natural y duradera en el tiempo.

TALLERES CON NIÑOS Y ANCIANOS EN MÁS DE 35 MUNICIPIOS

Hasta el momento, el proyecto Smart Green Trees ha logrado plantar más de 4,5 millones de potenciales árboles, pastos y arbustos en España utilizando el método del Nendo Dango. Una parte fundamental de este camino son los talleres que se han llevado a cabo en más de 35 municipios de todo el país con niños y ancianos, dos colectivos que representan juntos el 20 por ciento de la población.

PUBLICIDAD

En un solo taller, cada participante es capaz de elaborar entre 20 y 50 bolas de Nendo Dango, por lo que, si se realizaran estos talleres con todos los niños y ancianos de España, se podría alcanzar el objetivo teórico de plantar 48 millones de árboles cada año, demostrando el enorme potencial que tiene sumar a la sociedad civil en la recuperación de la naturaleza.

Con la celebración del 'Día de la Madre del Árbol', LG hace un llamamiento a los para aprovechar la llegada de las lluvias otoñales y sumarse a esta forma de restaurar nuestros montes. "La combinación de técnicas sencillas, el respeto por las especies autóctonas y la participación de los vecinos son las mejores herramientas para recuperar el verde de nuestro país", concluye la compañía.

PUBLICIDAD