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LG impulsa el 'Día de la Madre del Árbol' para acelerar la reforestación mediante semillas autóctonas

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El tercer sábado de octubre, coincidiendo con las primeras lluvias del otoño, LG España celebra el 'Día de la Madre del Árbol', con el objetivo de "movilizar a la sociedad civil, los municipios y las instituciones de todo el país" para devolver la vida a los bosques, aprovechando esta "ventana climática" del inicio de la temporada de lluvias.

Frente al calor extremo del verano, que reduce drásticamente las probabilidades de supervivencia vegetal, la siembra a principios del otoño permite a las plantas disponer de varios meses de humedad y temperaturas suaves para consolidar su desarrollo, tal y como explica la tecnológica mediante un comunicado.

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A través del proyecto Smart Green Trees, la compañía materializa su apuesta por la Sostenibilidad 2.0, una evolución que trasciende la eficiencia del producto para pasar a la acción directa y colectiva en el territorio. Con este enfoque, el objetivo central de LG es poner en valor la plantación a partir de semillas autóctonas como la tecnología natural más accesible y eficiente para la absorción de dióxido de carbono y la restauración del equilibrio ecológico.

EL VALOR NATURAL DE PLANTAR CON SEMILLAS

A diferencia de las plantas que crecen en macetas de vivero, la semilla que germina directamente en la tierra desarrolla desde el primer momento una raíz principal profunda y vertical. Esta raíz penetra sin obstáculos hacia las capas bajas del suelo en busca de agua, lo que hace que la planta soporte mucho mejor la falta de lluvia y no sufra el estrés que suele provocar el trasplante a campo abierto.

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Además, según recogen estudios forestales, la siembra directa permite abaratar los costes entre un 40 y un 60 por ciento respecto al uso de plantones, lo que facilita actuar sobre extensiones mucho más grandes.

Para llevar a cabo este tipo de plantaciones, se utiliza la técnica del Nendo Dango, un método originario de Japón que permite hacer una reforestación masiva a un coste mucho menor. Las bolas de Nendo Dango se elaboran a mano mezclando arcilla, compost y semillas autóctonas. De esta manera, la arcilla funciona como un escudo que protege a la semilla frente a las inclemencias del tiempo y los animales hasta que el agua de lluvia disuelve la mezcla y permite que comience a crecer.

El uso exclusivo de semillas autóctonas es un pilar fundamental de la iniciativa. Al tratarse de especies propias de cada zona, son plantas que han evolucionado adaptándose a sus condiciones climáticas, a las características del suelo y a la fauna local. Por esta razón, utilizarlas es la forma más eficaz de ayudar a recuperar los ecosistemas de manera natural y duradera en el tiempo.

TALLERES CON NIÑOS Y ANCIANOS EN MÁS DE 35 MUNICIPIOS

Hasta el momento, el proyecto Smart Green Trees ha logrado plantar más de 4,5 millones de potenciales árboles, pastos y arbustos en España utilizando el método del Nendo Dango. Una parte fundamental de este camino son los talleres que se han llevado a cabo en más de 35 municipios de todo el país con niños y ancianos, dos colectivos que representan juntos el 20 por ciento de la población.

En un solo taller, cada participante es capaz de elaborar entre 20 y 50 bolas de Nendo Dango, por lo que, si se realizaran estos talleres con todos los niños y ancianos de España, se podría alcanzar el objetivo teórico de plantar 48 millones de árboles cada año, demostrando el enorme potencial que tiene sumar a la sociedad civil en la recuperación de la naturaleza.

Con la celebración del 'Día de la Madre del Árbol', LG hace un llamamiento a los para aprovechar la llegada de las lluvias otoñales y sumarse a esta forma de restaurar nuestros montes. "La combinación de técnicas sencillas, el respeto por las especies autóctonas y la participación de los vecinos son las mejores herramientas para recuperar el verde de nuestro país", concluye la compañía.

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