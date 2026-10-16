Lavrov viajará a Teherán para tratar con Araqchí sobre medidas rusas para la desescalada

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Moscú, 16 oct (EFE).- El ministro de Exteriores de Rusia, Serguéi Lavrov, viajará el próximo lunes a Irán para hablar con su colega iraní, Abás Araqchí, sobre las medidas que ha adoptado Moscú para una descalada del conflicto con EE.UU. e Israel, anunció este viernes su portavoz.

"Se planea discutir en detalle la problemática regional e internacional con énfasis en la situación en torno a Irán y los pasos dados por la parte rusa para una desescalada de la tensión", dijo hoy María Zajárova, portavoz de Exteriores, en rueda de prensa.

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La diplomática recordó que la actual tensión "es culpa de EE.UU. e Israel" y que a dicha situación se han visto "arrastrados" países amigos de Moscú en Oriente Medio y el Golfo Pérsico, en alusión a los ataques iraníes contra infraestructura civil de algunos Estados de la zona.

Precisamente, en víspera de dicho viaje, adelantó, Lavrov participará en Baréin en una nueva ronda del diálogo Rusia-Consejo de Cooperación del Golfo.

El presidente ruso, Vladímir Putin, aseguró el pasado viernes en conversación telefónica con su colega de Estados Unidos, Donald Trump, que EE.UU. e Irán "pueden y deben" llegar a un acuerdo de paz.

"Putin subrayó especialmente que el potencial de la diplomacia respecto a Irán está lejos de haberse agotado y que las partes pueden y deben llegar a un acuerdo", aseguró Yuri Ushakov, asesor de Política Internacional del Kremlin.

Un día antes, al reunirse en Turkmenistán con el líder iraní, Masud Pezeshkian, Putin ya destacó que Teherán realiza "intentos reales" de poner fin al conflicto. También destacó que la propuesta rusa "para el transporte del uranio enriquecido iraní a Rusia, como posible salida del punto muerto, sigue en pie".

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En respuesta, el jefe de la Casa Blanca agradeció a su homólogo "la involucración de Moscú en el arreglo de la situación en torno a Irán".EFE